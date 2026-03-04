El PP critica la actitud de Izquierda Unida por "boicotear" el Pleno de Castrillón

"Izquierda Unida no respeta las instituciones, las normas de funcionamiento ni las puntualizaciones hechas por la secretaria general del Ayuntamiento ni las indicaciones del Alcalde". Nuria González-Nuevo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castrillón, ha criticado las palabras de IU al respecto de lo vivido en el último pleno del concejo. Cabe recordar que tanto PP como Vox decidieron levantarse en el turno de preguntas del público ante la actitud de una persona del público que trató de grabar, con su teléfono móvil, su intervención. Ese episodio ha desencadenado un duro cruce de declaraciones entre el equipo de gobierno y los partidos de la oposición.

"IU sigue a lo suyo, boicoteando con tres o cuatro personas conocidas de su entorno que acuden Pleno tras Pleno y, cuando este termina y el Alcalde abre un turno opcional de preguntas del público, esas personas son de forma orquestada las encargadas siempre de preguntar y cuestionar la autoridad del regidor", señala González-Nuevo, que critica que dichas personas "quieren imponer sus criterios por encima de todo". "Su único fin es provocar conflicto para difundirlo en redes sociales", recrimina.

Noticias relacionadas

González-Nuevo afirma que "Izquierda Unida se comporta más como un grupo marginal y asambleario que como un grupo institucional y que lo fue de gobierno". "Cuando dicho partido ostentó la Alcaldía y el gobierno durante cuatro mandatos disponía de los tiempos de intervención en el Pleno a su gusto, con intervenciones interminables del concejal delegado, del portavoz y después de la Alcaldesa, que llegaba a hablar durante más de media hora", recuerda la portavoz popular, que destaca que Eloy Alonso, actual alcalde, "es siempre prudente y ecuánime, gestiona el tiempo de intervenciones en el Pleno de forma imparcial, y atiende a las personas y las preguntas que hacen igual que el grupo de gobierno". "Lo que no vamos a permitir es que este turno de preguntas se convierta en un circo ni en su minuto de gloria incumpliendo todas las normas", sentencia.