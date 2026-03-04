Santiago Rodríguez Vega: "Cada vez que el Puerto pone a disposición suelos o infraestructuras, atraen el interés de las empresas"

“El proyecto del Puerto de Avilés para el suelo de Baterías será tractor y creará empleo. Somos creíbles porque así lo hemos venido demostrando en los últimos años: cada vez que el Puerto pone a disposición suelos o infraestructuras, atraen el interés de las empresas. El Puerto de Avilés está en condiciones financieras, técnicas y de capacidad para convertir esas 33 hectáreas en un espacio productivo y generador de actividad económica y empleo”, resumió ayer Santiago Rodríguez Vega, el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés.

Esther Llamazares, que es portavoz municipal del Partido Popular (PP) en Avilés y, además, diputada nacional por Asturias, no es de la misma opinión: “El consejero de Ciencia, Industria y Empleo no dejó absolutamente nada claro en su intervención en la Junta General”. Borja Sánchez -el responsable político- señaló: “Claro que soy plenamente consciente de la importancia que tienen esos suelos de Baterías de coque de Arcelor para la generación de actividad económica”. Y dijo más: “Es una de las pocas alternativas de las que dispone el Puerto para crecer significativamente”. Y añadió que la Autoridad Portuaria ha planteado una oferta “legítima” y “coherente” con lo que ha presentado en un plan de crecimiento 2030 y 2040. A la vez que dijo esto, echó mano del calendario de descontaminación: “Hay que manejar estos proyectos con mucha cautela”. Esto, precisamente, es lo que Llamazares llama “volver a la incertidumbre” y es que cree que el consejero de Ciencia “lo ve bien y lo ve mal y no lo ve”. Llamazares asegura que Sánchez “no acaba de dejar claro absolutamente nada”.

Todo lo contrario a lo que defiende Rodríguez Vega: “El Gobierno de Asturias es conocedor, desde antes de que se hiciera público, del interés estratégico de la Autoridad Portuaria de Avilés por el suelo de las antiguas Baterías”. Y añadió: “Reitero una vez más que nuestro interés no sólo sigue intacto, sino que estamos trabajando intensamente desde todos los departamentos del Puerto -bajo el liderazgo y coordinación del director Ramón Muñoz-Calero- para ultimar nuestra propuesta de adquisición. Ya contamos para ello con la tasación que habíamos encargado a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), pero por el momento no vamos a hacer público su importe: es uno de los datos que barajamos, junto con los costes de descontaminación y urbanización, para llegar a la cifra que acompañará nuestra propuesta de compra”, determinó.

Nueva Zalia

El secretario general de Foro Asturias y portavoz de su grupo parlamentario, Adrián Pumares, aseguró a este respecto que la compra por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés de los terrenos de las antiguas Baterías “puede terminar convirtiéndose en una nueva Zalia si no existe detrás un proyecto industrial real, solvente y con compromisos empresariales firmes”. De momento, apuntó, este no se ha sustanciado. Pumares, no obstante, es consciente del “indudable valor estratégico por su ubicación, su conexión directa con el Puerto y su potencial logístico e industrial”, pero insistió en que “la adquisición del suelo, por sí sola, no genera ni empleo ni actividad económica”. “Lo verdaderamente importante no es la operación inmobiliaria, sino la actividad productiva que pueda desarrollarse después”, señaló.

Llamazares rechazó que el Consejero de Ciencia apostase “por un proyecto que se desconoce”: “Se desconoce la forma en la que va a ser gestionado y si la previsión que tienen es que sea logístico portuario o que sea suelo industrial”, añadió la diputada conservadora. “Hasta hace dos días la apuesta era la comercialización directamente y parecía que había proyectos y parecía que había manifestaciones de interés: ahora la apuesta es Puerto. Mientras tanto, nosotros vamos a tener que esperar ‘dos o tres años’ para empezar a ver algo en ese lado del parque empresarial”.

Covadonga Tomé, la diputada del grupo Mixto, se movió por estos mismos derroteros: “No compartimos que el debate se reduzca a quién se queda el suelo. Entendemos que la pregunta debería ser para qué modelo de desarrollo lo queremos. Los de Baterías son uno de los únicos grandes suelos industriales de Avilés que están libres, por lo que es necesario que tengan un proyecto industrial claro, vinculado a empleo estable y comprometido con el territorio”.