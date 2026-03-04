Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Tratamientos personalizados y con las técnicas más avanzadas: descubre lo que la medicina estética puede hacer por ti con los mejores profesionales del sector en Avilés

Desde tratamientos en cabina a micropigmentación o depilación láser; estas son todas las opciones entre las que puedes elegir para cuidarte o darte un capricho

Medicina estética en Avilés

Medicina estética en Avilés / Liana Dudnik

L. L.

Pronto llegará la primavera, la temporada de la piel luminosa, las siluetas ligeras y los pequeños retoques que elevan la autoestima sin perder naturalidad. En la comarca de Avilés, los tratamientos estéticos viven un momento de plena evolución gracias a grandes profesionales que combinan experiencia, innovación y un enfoque absolutamente personalizado.

Lejos de la idea de grandes transformaciones, la tendencia apuesta por tratamientos poco invasivos que mejoran la calidad de la piel, redefinen contornos y potencian rasgos propios. Desde microbladings para dar vida a tus cejas o tratamientos para hidratar y aportar volumen a los labios hasta remodelación corporal, drenajes linfáticos o depilación láser, la oferta para renovar tu imagen en nuestra ciudad es amplia y adaptada a cada necesidad.

Centro Zurita

La micropigmentación parece haber llegado para quedarse. Se trata de un tratamiento estético avanzado que consiste en la aplicación de pigmentos en la capa superficial de la piel para mejorar o corregir rasgos faciales y corporales, realzando así tu belleza natural.

Y si hay un espacio en Avilés referente en este sector es el Centro Zurita. Su responsable, Isabel Zurita siempre ha estado vinculada al diseño, el dibujo, la pintura y desde hace más de diez años, al mundo del tatuaje reconstructivo y la micropigmentación.

Centro Zurita

Centro Zurita

Ver galería

Centro Zurita / Pablo Solares

De esta forma, en el centro los interesados podrán encontrar micropigmentación capilar, una simulación folicular precisa con pigmentos de alta calidad específicos para este tratamiento. Una técnica que también puede aplicarse a cejas y labios. Además, el centro también ofrece tatuaje oncológico o paramédico. Un procedimiento que, en algunos casos, va más allá de la estética, convirtiéndose en un chute de autoestima.

De hecho, en el centro llevan diez años desarrollando un proyecto solidario, en el cual reconstruyen de forma gratuita las areolas a pacientes de cáncer de mama.

Centro Zurita

Dirección: Calle Dr. Marañón, 6, local 2, 33402 Avilés, Asturias

Teléfono: 639 56 41 83

Redes sociales: Instagram Facebook

Leticia Fernández estética avanzada

Un enfoque integral de la belleza. Así conciben el bienestar en Leticia Fernández estética avanzada. Un espacio en el que trabajan la relación entre belleza exterior e interior con el objetivo de que quienes entran en el centro se sientan en confianza para cuidarse y estar bien consigo mismos.

Tratamientos de última generacion tanto a nivel estético como médico estético es lo que el cliente puede encontrar cuando visita a estas profesionales, que además, cuentan con novedades como el axion (dermapen) y los fillers nexha de mesoestetic con un poder regenerativo.

Leticia Fernández estética avanzada

Leticia Fernández estética avanzada

Ver galería

Leticia Fernández estética avanzada / Pablo Solares

En el apartado corporal, destacan los tratamientos corporales y el plasmage que es la alternativa a la cirugía de blefaroplastia obteniendo unos resultados óptimos sin falta de pasar por quirófano y entre las técnicas más demandadas por los pacientes, las profesionales apuntan a aquellos procedimientos para combatir la flacidez o los neuromoduladores, como la toxina botulínica para hacer frente al envejecimiento.

Reforzar la autoestima del cliente y obtener resultados naturales el principal objetivo de Leticia Fernández, "un sueño cumplido", según confiesa esta profesional, que lleva 19 años dedicada al mundo de la estética.

Leticia Fernández estética avanzada

Dirección: Pl. Merced, 5, BAJO, 33401 Avilés, Asturias

Teléfono: 675 04 42 98

Redes sociales: Facebook Instagram

Esencial mediterráneo

Disfrutar de todos los beneficios de un tratamiento estético cuidando a también el planeta y desde un punto de vista más comprometido es lo que ofrece en Avilés Esencial Mediterráneo, un centro de belleza ecológico con todos los servicios necesarios para mimar tu piel a la vez que cuidas la salud y el entorno.

Su amplia gama de tratamientos en cabina se realiza con productos libres de tóxicos, a base de cosméticos ecológicos certificados, que también tienen a la venta en la parte tienda.

Esencial Mediterráneo

Esencial Mediterráneo

Ver galería

Esencial Mediterráneo / Pablo Solares

Para sus profesionales, cada persona que entra en Esencial es única. Por ello realizan diagnósticos personalizados y diseñan protocolos específicos que buscan resultados visibles y sostenibles en el tiempo. Además, proporcionan herramientas sencillas para que el cuidado continúe en casa, reforzando así la eficacia de los tratamientos. Unos buenos resultado conseguidos gracias a una aparatologia innovadora y a profesionales con años de experiencia.

Y es que en Esencial no solo ofrecen estética; ofrecen confianza, acompañamiento y un espacio donde salud, relajación y belleza se integran en una experiencia profesional y diferenciadora.

Esencial Mediterráneo

Dirección: C. del Dr. Graiño, 4, 33401 Avilés, Asturias

Teléfono: 630 23 22 16

Redes sociales: FacebookInstagram

Aran's

Profesionales médicos altamente cualificados y dispuestos a ayudarte a mejorar aquellos aspectos que te incomodan, siempre basándose en criterios médicos y científicos. Esta es la filosofía que rige el trabajo del centro de medicina estética Aran's.

Un espacio en el que podrás encontrar tratamientos tensores, un procedimiento en el que se aplican unos hilos bajo la piel, en el tejido subcutáneo, para estirar la zona y conseguir así un lifting inmediato. El resultado es instantáneo y mejora a lo largo del primer mes o la eliminación de varices, manchas, verrugas, etc…

Aran's

Aran's

Ver galería

Aran's / Pablo Solares

Desde que abriera sus puertas en 1992, el centro ha ido incorporando los últimos tratamientos estéticos para cumplir con las demandas del mercado. Uno de ellos es el PRP. Una técnica que consigue rejuvenecer la piel del rostro, cuello o manos gracias al plasma rico en plaquetas. Este tratamiento aumenta la tersura de la piel y la luminosidad del rostro mediante la inyección de plasma rico en plaquetas en la piel que proviene de la propia extracción de sangre del paciente.

Además, sus profesionales son especialistas en hifu, un tratamiento estético no invasivo que utiliza energía de ultrasonido para tensar la piel y reducir grasa, actuando en capas profundas para estimular el colágeno y exosomas, un proceso para potenciar la producción de colágeno, rejuvenecer la piel, tratar la alopecia y acelerar la recuperación de tratamientos como microneedling o láser. Técnicas poco invasivas para obtener el mejor resultado sin alterar tu día a día.

Aran's

Dirección: C. del Quirinal, 21, bajo, 33401 Avilés, Asturias

Teléfono: 985 56 63 96

Redes sociales: Instagram Facebook

Myhestetik

La primavera invita a cuidar la cara y el cuerpo. En Las Vegas, Myhestetik combina el arte del quiromasaje y las terapias manuales con la tecnología más innovadora en estética avanzada. En este centro especializado en el bienestar integral, el cuerpo y la mente encuentran equilibrio a través de tratamientos personalizados que fusionan tradición y vanguardia. Todo con una filosofía basada en ofrecer el poder terapéutico de las manos con tecnología de última generación, logrando resultados visibles, eficaces y además duraderos.

En Myhestetik ofrecen la depilación con hilo (mucho más precisa, respetuosa con la piel sensible y menos dolorosa que la cera) así como tratamientos estéticos corporales y faciales, bambuterapia, masajes o crioterapia, técnica que utiliza temperaturas extremadamente bajas para reafirmar, tonificar y rejuvenecer la piel, estimulando la producción de colágeno y la microcirculación.

Myhestetik centro de belleza

Myhestetik centro de belleza

Ver galería

Myhestetik centro de belleza / Pablo Solares

Y si lo que quieres es mimarte al mejor precio, puedes aprovechar los bonos que ofrecen en Myhestetik. Así, podrás probar tratamientos como la maderoterapia, una técnica de masaje en la que se emplean diferentes utensilios de madera para aliviar los dolores musculares, tonificar los músculos y combatir la celulitis, bonos de tres sesiones en masajes descontracturantes de espalda o bonos de presoterapia de 3, 6 o 10 sesiones. Y como promoción especial en marzo, el centro ofrece una sesión de presoterapia con cada tratamiento facial.

Myhestetik

Dirección: C. Estebanina, 15, 33404 Las vegas, Asturias

Teléfono: 678 10 85 52

Redes sociales: Instagram

Clínica Ana Alba

En Clínica Ana Alba, en Piedras Blancas, la estética se vive como un proceso de cuidado consciente. Tras más de 25 años de experiencia profesional, Ana Alba ha desarrollado el MÉTODO ANAALBA®️, un sistema propio basado en la escucha, la personalización y el acompañamiento.

Cada piel es distinta y cada mujer está en un momento vital diferente. Por eso, los tratamientos se adaptan de forma individual, combinando tecnología avanzada como radiofrecuencia o luz LED con una visión respetuosa que prioriza la salud y el equilibrio de la piel.

Centro de belleza Ana Alba

Centro de belleza Ana Alba

Ver galería

Centro de belleza Ana Alba / Pablo Solares

Los resultados son visibles desde la primera sesión, y se consolidan dentro de un proceso personalizado que integra cuidado en cabina y en casa.

Más allá del rostro, el centro ofrece tratamientos corporales de drenaje y remodelación, así como depilación láser con tecnología segura y eficaz, siempre desde una mirada profesional y honesta.

Clínica Ana Alba no vende estética superficial. Ofrece bienestar, confianza y un espacio donde cada mujer puede reconectar consigo misma.

Clínica Ana Alba

Dirección: C/Ramiro 1° n°29, 33450 Piedras Blancas, Asturias

Teléfono: 985 53 05 27

Redes sociales: Instagram Facebook

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  2. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  3. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  4. Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
  5. Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
  6. Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
  7. El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
  8. Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

Arrancan las obras del viejo "esqueleto" del Carbayedo, que albergará una decena de viviendas

El futuro de Baterías

Una de las Guisanderas de la comarca de Avilés revela los trucos de uno de sus mejores platos: "La clave es el producto"

Una de las Guisanderas de la comarca de Avilés revela los trucos de uno de sus mejores platos: "La clave es el producto"

Tratamientos personalizados y con las técnicas más avanzadas: descubre lo que la medicina estética puede hacer por ti con los mejores profesionales del sector en Avilés

Tratamientos personalizados y con las técnicas más avanzadas: descubre lo que la medicina estética puede hacer por ti con los mejores profesionales del sector en Avilés

CC OO acusa a la dirección de Azsa de "inoperante" para solucionar los problemas de la fábrica

CC OO acusa a la dirección de Azsa de "inoperante" para solucionar los problemas de la fábrica

La Alcaldesa explicará en el Pleno, "a petición propia", cómo el Ayuntamiento incorporó las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas

La Alcaldesa explicará en el Pleno, "a petición propia", cómo el Ayuntamiento incorporó las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas

Izquierda Unida critica que la "cercanía que prometió el alcalde de Castrillón fue solo un espejismo"

Izquierda Unida critica que la "cercanía que prometió el alcalde de Castrillón fue solo un espejismo"

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: "Doy ánimos al PP de Asturias, que superará una época en la que no ha conseguido ponerse al frente"

Tracking Pixel Contents