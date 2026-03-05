Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Arde un portal en pleno centro de Avilés: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

Pese a lo aparatoso del incidente, no ha habido que lamentar daños personales

EN IMÁGENES: Arde un portal en pleno centro de Avilés

EN IMÁGENES: Arde un portal en pleno centro de Avilés

Ver galería

EN IMÁGENES: Arde un portal en pleno centro de Avilés / Luisma Murias

N. M.

Avilés

Susto en pleno centro de Avilés. Durante la tarde de este jueves se desató un incendio en la calle Fernández Balsera.

Según ha podido saber este periódico, el fuego comenzó en un cuadro eléctrico del portal, provocando una gran columna de humo visible desde el exterior del edificio, en una hora de mucho tránsito rodado por la zona.

Noticias relacionadas

Al lugar de los hechos se acercaron varias dotaciones de Bomberos y agente de la Policía Local de Avilés. Pese a lo aparatoso del incidente, no ha habido que lamentar heridos.

TEMAS

  1. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  2. Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
  3. Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
  4. Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
  5. Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
  6. El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
  7. Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
  8. Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

Dimite el liquidador del Centro Portuario de Empleo de Avilés tras un escrache de los estibadores

Dimite el liquidador del Centro Portuario de Empleo de Avilés tras un escrache de los estibadores

Arde un portal en pleno centro de Avilés: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

Arde un portal en pleno centro de Avilés: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

El Ayuntamiento de Avilés, Cámara y sindiucatos reclaman concreción al proyecto industrial que apunte a las viejas Baterías

El Ayuntamiento de Avilés, Cámara y sindiucatos reclaman concreción al proyecto industrial que apunte a las viejas Baterías

La gran apuesta del gobierno regional por el saneamiento en el concejo de Corvera: 23.000 euros por vivienda para la zona rural

La gran apuesta del gobierno regional por el saneamiento en el concejo de Corvera: 23.000 euros por vivienda para la zona rural

La Policía Local de Castrillón forma al alumnado de Raíces en seguridad vial

La Policía Local de Castrillón forma al alumnado de Raíces en seguridad vial

CC OO insta al Gobierno del Principado a no tener un "perfil bajo" ante la huelga de estibadores de Avilés

CC OO insta al Gobierno del Principado a no tener un "perfil bajo" ante la huelga de estibadores de Avilés

Gozón lleva su agenda cultural a la zona rural del concejo: este sábado, teatro en Santiago de Ambiedes

Maquetas de la ciudad, desde la calle Rivero hasta el Real Avilés, desfilarán en la Pascua de Avilés

Maquetas de la ciudad, desde la calle Rivero hasta el Real Avilés, desfilarán en la Pascua de Avilés
Tracking Pixel Contents