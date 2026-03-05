Arde un portal en pleno centro de Avilés: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

Susto en pleno centro de Avilés. Durante la tarde de este jueves se desató un incendio en la calle Fernández Balsera.

Según ha podido saber este periódico, el fuego comenzó en un cuadro eléctrico del portal, provocando una gran columna de humo visible desde el exterior del edificio, en una hora de mucho tránsito rodado por la zona.

Al lugar de los hechos se acercaron varias dotaciones de Bomberos y agente de la Policía Local de Avilés. Pese a lo aparatoso del incidente, no ha habido que lamentar heridos.