Avanza dice que ganó la primera sentencia de reconocimiento de la carrera profesional de los trabajadores municipales

El sindicato Avanza asegura que ganó en 2019 la primera sentencia sobre la carrera profesional en el Ayuntamiento.

Y dice que esto es así porque la resolución judicial de hace siete años obligaba a la administración municipal a negociar la implantación de la carrera profesional. Posteriormente, en la fase de ejecución de la sentencia, el Ayuntamiento convocó la mesa de negociación, presentó una propuesta económica que Avanza calificó de “ridícula e insultante” y dio por finalizada la negociación. El juzgado entendió que, con ese trámite formal, la sentencia quedaba ejecutada.

Avanza, sin embargo, subrayó que esa decisión judicial no supone haber perdido la carrera profesional, sino que el tribunal consideró cumplida la obligación de negociar en términos formales.

Recientemente, el sindicato UGT ha perdido en el Tribunal Superior de Justicia una demanda relacionada con la carrera profesional. Avanza señala que UGT no ha explicado las razones. La sentencia que constata esta circunstancia sí que lo explica: no vale negociar la carrera profesional en la mesa del convenio, es precisa una legislación “ad hoc” al respecto.

Avanza mantiene actualmente su propia demanda de carrera profesional para toda la plantilla, que no fue acumulada a la de UGT por discrepancias jurídicas en su planteamiento. El procedimiento está ya turnado en el Juzgado Contencioso-Administrativo N.º 1 y pendiente de señalamiento de vista.