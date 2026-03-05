Avilés suma 17 funciones de teatro gratuito a su programación cultural de primavera

El teatro gratuito se suma a la programación cultural de Avilés para esta primavera. Durante marzo, abril y junio se representarán 17 funciones distintas, que se juntan con otra gran variedad de actividad como los talleres de animación a la lectura, los cuentacuentos o la introducción a la música para el público infantil. Las actividades gratuitas serán en la Casa de Cultura y los centros socioculturales de Los Canapés, La Luz y La Carriona.

En total son 61 actividades a lo largo del siguiente cuatrimestre y están dirigidos tanto a los más pequeños como a un público más adulto. La concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, explica que "se ha hecho un esfuerzo importante en aumentar la oferta en los barrios, en coherencia con el plan de barrios, que apuesta por una descentralización de las actividades".

La edil asegura que estas actividades "generan una experiencia cultural familiar muy importante". La nueva programación de "Títeres y teatro familiar" comenzará el viernes 13 de marzo en Los Canapés con la representación de "Jekyll y Hyde", a cargo del Colectivo Nosomoshermanos. La agenda continuará ese mismo mes con "Mor, Aleja y la princesa lenteja", de Escena Apache, que se presentará el viernes en la Biblioteca de La Luz, y el viernes 27 será el turno de "Soy un oso", de Yheppa Títeres, en el Centro Sociocultural de La Carriona. Todas las funciones se celebrarán a las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Además, no se permitirá el acceso una vez iniciado el espectáculo y los menores deberán acudir acompañados.

Para el 27 de marzo se espera la programación de "Asturies cultura en rede", a las 18.00 horas, en la biblioteca municipal Bances Candamo. Será una actividad sobre pintura y animación a la lectura para niños a partir de 7 años. Solo hay 20 plazas disponibles y es necesario apuntarse en las bibliotecas. Las siguientes citas serán el 30 de abril en la biblioteca de Los Canapés y el 20 de mayo en la biblioteca de La Luz.

También forma parte de esta programación la vigésima edición de la Muestra de Teatro Amateur, ya un clásico cultural en el centro de Los Canapés. Se desarrollará a lo largo de mayo y junio, siendo la primera el 4 de mayo con "El camín de Santiago", de la compañía Teatro Santa Bárbara. Todas las sesiones serán los lunes a las 19.00 horas.

A lo largo de los meses de primavera, continuarán las citas con cuentacuentos infantiles, bebecuentos, talleres de animación a la lectura y música en la biblio.