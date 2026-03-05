CC OO insta al Gobierno del Principado a no tener un "perfil bajo" ante la huelga de estibadores de Avilés
Los sindicatos solicitan a la Autoridad Portuaria mediar en la huelga de estibadores de Avilés, que ya cumple tres semanas, ante la disolución del Centro Portuario de Empleo por parte de las empresas
M. O.
Varios sindicatos han solicitado la mediación de la Autoridad Portuaria en una nueva reunión para este jueves junto a las empresas estibadoras del puerto de Avilés. Desde CC.OO. les instan, y a su vez al gobierno del Principado, a que "abandonen su perfil bajo, pues se trata de una infraestructura estratégica y no puede quedar a la voluntad de intereses empresariales a corto plazo".
La huelga de estibadores arrancó hace casi tres semanas tras la decisión por parte de las empresas consignatarias de disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE) y asumir las operaciones de estiba de dicho puerto de forma individualizada. Además, desde el sindicato recuerdan que durante el "mal llamado proceso liberalizador de la estiba en España, esta organización se mantuvo firme frente a las imposiciones que pretendían desmantelar el sistema público y colectivo".
Aseguran que esta decisión se trata de "una decisión política y estratégica para atomizar a la clase trabajadora, destruir la negociación colectiva y sustituir empleo estable por precariedad bajo demanda". Por lo tanto, "mostramos nuestro apoyo total y absoluto a la huelga y a las movilizaciones de los 41 estibadores de Avilés".
Para el próximo sábado 14 de marzo está convocada una manifestación que partirá a las 11.00 horas de la plaza de Vaticano y recorrerá las calles de Avilés. Se han comprometido a acudir representantes de la estiba de puertos del norte de Europa e incluso de la costa atlántica de Estados Unidos.
