Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

CC OO insta al Gobierno del Principado a no tener un "perfil bajo" ante la huelga de estibadores de Avilés

Los sindicatos solicitan a la Autoridad Portuaria mediar en la huelga de estibadores de Avilés, que ya cumple tres semanas, ante la disolución del Centro Portuario de Empleo por parte de las empresas

Concentración de trabajadores de la estiba, este lunes.

Concentración de trabajadores de la estiba, este lunes.

M. O.

Varios sindicatos han solicitado la mediación de la Autoridad Portuaria en una nueva reunión para este jueves junto a las empresas estibadoras del puerto de Avilés. Desde CC.OO. les instan, y a su vez al gobierno del Principado, a que "abandonen su perfil bajo, pues se trata de una infraestructura estratégica y no puede quedar a la voluntad de intereses empresariales a corto plazo".

La huelga de estibadores arrancó hace casi tres semanas tras la decisión por parte de las empresas consignatarias de disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE) y asumir las operaciones de estiba de dicho puerto de forma individualizada. Además, desde el sindicato recuerdan que durante el "mal llamado proceso liberalizador de la estiba en España, esta organización se mantuvo firme frente a las imposiciones que pretendían desmantelar el sistema público y colectivo".

Aseguran que esta decisión se trata de "una decisión política y estratégica para atomizar a la clase trabajadora, destruir la negociación colectiva y sustituir empleo estable por precariedad bajo demanda". Por lo tanto, "mostramos nuestro apoyo total y absoluto a la huelga y a las movilizaciones de los 41 estibadores de Avilés".

Noticias relacionadas y más

Para el próximo sábado 14 de marzo está convocada una manifestación que partirá a las 11.00 horas de la plaza de Vaticano y recorrerá las calles de Avilés. Se han comprometido a acudir representantes de la estiba de puertos del norte de Europa e incluso de la costa atlántica de Estados Unidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  2. Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
  3. Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
  4. Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
  5. Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
  6. El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
  7. Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
  8. Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

CC OO insta al Gobierno del Principado a no tener un "perfil bajo" ante la huelga de estibadores de Avilés

CC OO insta al Gobierno del Principado a no tener un "perfil bajo" ante la huelga de estibadores de Avilés

Gozón lleva su agenda cultural a la zona rural del concejo: este sábado, teatro en Santiago de Ambiedes

Maquetas de la ciudad, desde la calle Rivero hasta el Real Avilés, desfilarán en la Pascua de Avilés

Maquetas de la ciudad, desde la calle Rivero hasta el Real Avilés, desfilarán en la Pascua de Avilés

Avilés suma 17 funciones de teatro gratuito a su programación cultural de primavera

Avilés suma 17 funciones de teatro gratuito a su programación cultural de primavera

El gobierno local de Avilés defiende la legalidad del Presupuesto de 2026 frente a las críticas del PP

El gobierno local de Avilés defiende la legalidad del Presupuesto de 2026 frente a las críticas del PP

"Podemos practicar, repetir y mejorar": los talleres que ayudan a recuperar autonomía tras un ictus en Asturias

"Podemos practicar, repetir y mejorar": los talleres que ayudan a recuperar autonomía tras un ictus en Asturias

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: : "Animo al PP de Asturias; en esta nueva etapa logrará ponerse al frente del Gobierno""

La flota asturiana y portuguesa celebran el éxito de la gestión de la sardina ibérica, que renueva la cuota del año pasado

La flota asturiana y portuguesa celebran el éxito de la gestión de la sardina ibérica, que renueva la cuota del año pasado
Tracking Pixel Contents