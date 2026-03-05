Dimite el liquidador del Centro Portuario de Empleo de Avilés tras un escrache de los estibadores

El gerente liquidador del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés ha dimitido esta tarde. Unas decenas de estibadores en huelga desde hace dos semanas interceptaron su vehículo en la avilesina Travesía de la Industria y al grito de "ni un paso atrás", le impidieron moverse durante algunos minutos.

Tuvo que intervenir la Policía Local.

Esta acción se produjo unas horas antes de que los trabajadores portuarios conocieran el rechazo de la Autoridad Portuaria de Avilés a mediar en el conflicto abierto entre los estibadores y sus empresas.

Varios sindicatos, de hecho, han solicitado la mediación de la Autoridad Portuaria en una nueva reunión para este jueves junto a las empresas estibadoras del puerto de Avilés. Desde CC.OO. les instan, y a su vez al Gobierno del Principado de Asturias, a que "abandonen su perfil bajo, pues se trata de una infraestructura estratégica y no puede quedar a la voluntad de intereses empresariales a corto plazo".

La huelga de estibadores arrancó hace casi tres semanas tras la decisión por parte de las empresas consignatarias de disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE) y asumir las operaciones de estiba de dicho puerto de forma individualizada. Además, desde el sindicato recuerdan que durante el "mal llamado proceso liberalizador de la estiba en España, esta organización se mantuvo firme frente a las imposiciones que pretendían desmantelar el sistema público y colectivo".

Aseguran que esta decisión se trata de "una decisión política y estratégica para atomizar a la clase trabajadora, destruir la negociación colectiva y sustituir empleo estable por precariedad bajo demanda". Por lo tanto, "mostramos nuestro apoyo total y absoluto a la huelga y a las movilizaciones de los 41 estibadores de Avilés".

El desacuerdo está en que los estibadores de Avilés consideran que pierden derechos sin el CPE, circunstancia que rechaza la parte empresarial: "Nosotros queremos contar con todos los trabajadores portuarios para hacer de Avilés un puerto más competitivo, más seguro y mucho más eficiente. Entonces queremos ir de la mano de los estibadores", señaló en una entrevista hecha en estas páginas el delegado en Avilés de una de las principales consignatarias del Principado.

La patronal considera que liquidando el CPE de Avilés va a elevar la eficiencia del trabajo en los muelles del puerto.

Noticias relacionadas

Para el próximo sábado 14 de marzo está convocada una manifestación que partirá a las 11.00 horas de la plaza de Vaticano y recorrerá las calles de Avilés. Se han comprometido a acudir representantes de la estiba de puertos del norte de Europa e incluso de la costa atlántica de Estados Unidos.