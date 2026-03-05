La flota asturiana y portuguesa celebran el éxito de la gestión de la sardina ibérica, que renueva la cuota del año pasado

La secretaria general de Pesca, la luanquina Isabel Artime y el secretario de Estado de Pesca y Mar de Portugal, Salvador Malheiro, acordaron a finales del pasado febrero el impulso de un grupo de trabajo para la renovación del plan de gestión de la pesquería de la sardina ibérica a partir del año 2027. En el encuentro abordaron los principales asuntos de interés común, entre ellos el seguimiento de la aplicación del acuerdo de pesca entre España y Portugal, que en junio cumplirá cinco años y cuyo balance ha sido positivo para ambas flotas.

La sardina es una especie de alto valor comercial para la flota asturiana. En 2024 la campaña fue floja, con menos de 300 toneladas vendidas en primera venta en Avilés. En cuanto al bocarte, dos cifras: en la rula se descargaron más de 932.000 kilos. El precio medio: 1,61 euros por kilo.

En cuanto a la renovación del plan de gestión de la sardina ibérica, España va a promover la revisión de la actual clave de reparto, el porcentaje de cuota que le corresponde a cada país, para adecuarlo al aprovechamiento real que realiza la flota de cada Estado. La campaña de este año se afronta con la misma cuota que el año pasado, que podrá incrementarse en función de las necesidades de los buques españoles mediante intercambios con Portugal, como ha ocurrido en años anteriores. Esto es: una cuota de 17.332,2 toneladas, un 16% más que en 2024.

Ambas delegaciones se felicitaron por el éxito de la gestión de la sardina ibérica, que ha permitido lograr una certificación MSC para los sectores portugués y español, en reconocimiento a una explotación sostenible por parte de los dos únicos países que participan en esta pesquería. Además, se ha propuesto establecer un intercambio institucional de cuotas que permita mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y reforzar la cooperación, especialmente en especies como la sardina ibérica, la raya o el sable negro.

Próximos pasos a seguir

Durante la reunión también se intercambiaron opiniones sobre los próximos pasos a seguir respecto a los principales asuntos comunitarios que afectan al sector pesquero, como la simplificación de la Política Pesquera Común (PPC), orientada a mejorar su eficiencia y a crear un marco normativo más sencillo y adaptado a las necesidades reales de los sectores pesquero y acuícola. Igualmente se trató el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con el objetivo de constituir un bloque de Estados miembros que refuerce las posiciones negociadoras.

Finalmente, y como complemento al reglamento de Total Admisible de Capturas (TAC) y cuotas para 2026, la secretaria general de Pesca de España y el secretario de Estado de Pesca y Mar de Portugal firmaron el acuerdo de gestión de la cigala en el golfo de Cádiz, de la que España obtiene el 95 % de la cuota, y de reparto de las capturas de lenguado común, con el objetivo de garantizar la actividad de las respectivas flotas.