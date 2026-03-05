Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gobierno local de Avilés defiende la legalidad del Presupuesto de 2026 frente a las críticas del PP

Desestiman las alegaciones de Esther Llamazares a las cuentas porque "son correctas desde el punto de vista técnico y jurídico"

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, y el primer teniente de alcalde Agustín Medina, en la presentación de las cuentas.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, y el primer teniente de alcalde Agustín Medina, en la presentación de las cuentas. / A.A.

C.J.

Avilés

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés ha acordado desestimar las alegaciones presentadas a las cuentas locales por la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, ya que, según la versión del gobierno local el Presupuesto General aprobado inicialmente "se ajusta a la legalidad vigente y es correcto desde el punto de vista técnico y jurídico", habiéndose elaborado, explican, "conforme al procedimiento legal y sin incurrir en ninguno de los supuestos tasados de estimación de alegaciones" que se recogen en la normativa vigente.

Llamazares había anunciado que los populares querían forzar un pleno extraordinario para presentar una batería de alegaciones a los presupuestos municipales de 2026, que, en opinión de la portavoz, "están hechos a martillazos en varios aspectos". Llamazares se había basado para formular ese plantemiento en el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio de 2022 py quiso poner de manifiesto que "las cosas se están haciendo francamente mal".La Sindicatura de Cuentas hace varias observaciones en su informe al modo en que el Ayuntamiento concede subvenciones, "de manera permanente a las mismas entidades y las mismas personas y, de hecho, lo sigue haciendo en este ejercicio también", según advirtió Llamazares.

Además, en el capítulo de Personal, "este Ayuntamiento dice que contamos con 540 plazas, de las cuales 35 no están dotadas presupuestariamente, es decir, que ya se ocupa este Gobierno de que quede un margen de dinero de libre disposición para que, a lo largo del año, haya varias modificaciones de la plantilla", asegura la portavoz de los populares.

No obstante, y desestimadas las alegaciones formuladas por el PP, queda, pues, aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2026, las bases de ejecución, los anexos de personal y los anexos de inversiones, así como la concertación de una operación de crédito para financiar inversiones del ejercicio, por importe de 5.800.000 euros.

