Gozón lleva su agenda cultural a la zona rural del concejo: este sábado, teatro en Santiago de Ambiedes
El centro social de la localidad acoge la obra “De Dolores a Lola”, a cargo del Grupo de Teatro Selena
Lne
Luanco
El área de Cultural del Ayuntamiento de Gozón extiende en fin de semana su agenda de actividades a la zona rural del concejo. Así, este sábado 7, a las 19.00 horas, el centro social de Santiago de Ambiedes acoge la obra “De Dolores a Lola”, a cargo del Grupo de Teatro Selena.
La obra nos presenta a Dolores, una mujer de carácter difícil que es expulsada del programa de ayuda a domicilio, lo que obliga a su hija a emprender una apresurada y divertida búsqueda de personal.
Esta representación forma parte de la nueva estrategia de la Concejalía de Cultura para acercar parte de la agenda cultural a la zona rural del concejo.
