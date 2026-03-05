Gozón lleva su agenda cultural a la zona rural del concejo: este sábado, teatro en Santiago de Ambiedes

El área de Cultural del Ayuntamiento de Gozón extiende en fin de semana su agenda de actividades a la zona rural del concejo. Así, este sábado 7, a las 19.00 horas, el centro social de Santiago de Ambiedes acoge la obra “De Dolores a Lola”, a cargo del Grupo de Teatro Selena.

La obra nos presenta a Dolores, una mujer de carácter difícil que es expulsada del programa de ayuda a domicilio, lo que obliga a su hija a emprender una apresurada y divertida búsqueda de personal.

Esta representación forma parte de la nueva estrategia de la Concejalía de Cultura para acercar parte de la agenda cultural a la zona rural del concejo.