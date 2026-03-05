La historia de Manuel Menéndez Valdés, un pionero de la aviación con raíces en Castrillón, ve la luz en forma de libro

Castrillón rescata en forma de libro la memoria de uno de sus vecinos más ilustres que fue un pionero de la aviación. Se trata de Manuel Menéndez Valdés, nacido en Santiago del Monte, cuya historia sale ahora a la luz fruto de la investigación de Luis Arias González y Luis Rojo Medina, que han plasmado en la publicación "Alas y Cadenas (Manuel Menéndez Valdés 1885-1934)". La presentación tendrá lugar el próximo viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Castrillón.

Menéndez Valdés fue ingeniero industrial y uno de los primeros pilotos de aviación que hubo en España, con el carnet número 6. Además de esta característica de pionero que le hace único, llevó una vida novelesca y llena de referencias históricas de todo tipo tanto en España como fuera de España, en la que destaca el hecho de que fue acusado en Francia de espía alemán durante la I Guerra Mundial -había ido invitado por Roland Garros, su amigo, como ingeniero de aviones de combate- y resultó condenado a muerte, aunque finalmente pudo esquivar ese final y acabó en la Guayana Francesa, escapando de una forma rocambolesca y protagonizando un episodio similar al de "Papillón". De vuelta a su patria, escribió una obra autobiográfica magnífica sobre este episodio -"Siete meses condenado a muerte"- que publicó la editorial España en 1929 y que se reedita ahora en formato facsímil con anotaciones en este mismo volumen.

Los autores llevan investigando el personaje más de dos años, puesto que algunas de las pocas noticias que se han dado del mismo están plagadas de errores e incompletas.

El Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón ha apostado por este estudio no sólo por su relevancia histórica sino por los orígenes de Manuel Menéndez Valdés en Santiago del Monte donde ahora se encuentra, paradójicamente, el aeropuerto de Asturias.

A la presentación se ha confirmado la presencia de numerosos representantes del ámbito de la investigación histórica, educación, cultura y política además de un nutrido grupo de vecinos y familiares algunos ya residentes fuera de Asturias.

El Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón contribuye con este título a una recuperación histórica efectuada con todo el rigor posible y a la reivindicación de uno de sus más destacados vecinos sepultado en el olvido.