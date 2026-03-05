Maquetas de la ciudad, desde la calle Rivero hasta el Real Avilés, desfilarán en la Pascua de Avilés

Se presentaron trece maquetas y ganaron siete pequeños proyectos para un gran Bollo, que son: "Los caños de San Francisco y el casco histórico de Avilés" de la Cofradía de El Bollo; "El mantecado de mi ahijado", de la Asociación de Vecinos El Sofitu de La Peral; "Cien años endulzando Avilés" de la asociación cultural Los Caños de Rivero; "El ascenso", de la asociación de vecinos "El Hórreo" del Carbayedo; "Érase una vez una guardería", de la asociación de vecinos "Marcos del Torniello"; "Lavando la cerámica negra", de la asociación de Santo Domingo de Miranda y "Raíces de tierra" de la asociación cultural Carmavaleros. Estos artilugios serán los que recorrerán la ciudad la próxima Pascua, los días 5 y 6 de abril.

El jurado, presidido por Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Festejos, con la participación de María García González como secretaria, ha estado formado por: Cristina Martínez Tirados, Factoría Cultural; Victoria Cuesta Blanco, Unión de Comerciantes; Irene García, de Participación Ciudadana y Ana M. Martín Huéscar, de la ESAPA. Entre las no premiadas había un homenaje a las universidades, a la calle de Rivero con la heladería centenaria de "Los Valencianos", otra que era un homenaje a los 50 años del Hospital Universitario San Agustín, a la "Ciudad de los músicos"... En total se se repartieron siete premios de 2.800 euros. El jurado valoró el motivo de la carroza y sus referencias culturales con hasta cuarenta puntos, su originalidad con hasta 15 puntos, la complejidad de su elaboración con hasta 20 puntos y las medidas de seguridad en sus materiales y estructura con hasta 25 puntos.

Cada asociación participante podía presentar un único proyecto en sobre cerrado, en cuyo exterior sólo figurara el título o nombre de la carroza; y el interior, la descripción de materiales, el número de figurantes, los atuendos de los mismos, y un texto explicativo del título y de la temática elegida.

Con estos ingredientes, Avilés ya tiene la masa de El Bollo. Por la ciudad desfilará la propia ciudad: un Real Avilés ahora en Primera Federación este jueves hecho maqueta, pero que la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, no descarta que en Pascua lleve a los jugadores. Desfilará también el gasómetro, el centro intergeneracional de la calle Palacio Valdés antaño conocido como guardería de "Los 7 enanitos", parte de la calle Rivero con su fuente, un bollo de Pascua con su harina y su manteca y también fachadas de la ciudad, de una floreada de Rivero a una galería de Hermanos Orbón. Porque esa es la magia del Bollo, hacer de las migas una fiesta que es todo.