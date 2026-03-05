Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maquetas de la ciudad, desde la calle Rivero hasta el Real Avilés, desfilarán en la Pascua de Avilés

Las carrozas desfilarán los días 5 y 6 de abril, en Pascua

Algunas de las maquetas presentadas.

Myriam Mancisidor

Avilés

Se presentaron trece maquetas y ganaron siete pequeños proyectos para un gran Bollo, que son: "Los caños de San Francisco y el casco histórico de Avilés" de la Cofradía de El Bollo; "El mantecado de mi ahijado", de la Asociación de Vecinos El Sofitu de La Peral; "Cien años endulzando Avilés" de la asociación cultural Los Caños de Rivero; "El ascenso", de la asociación de vecinos "El Hórreo" del Carbayedo; "Érase una vez una guardería", de la asociación de vecinos "Marcos del Torniello"; "Lavando la cerámica negra", de la asociación de Santo Domingo de Miranda y "Raíces de tierra" de la asociación cultural Carmavaleros. Estos artilugios serán los que recorrerán la ciudad la próxima Pascua, los días 5 y 6 de abril.

El jurado, presidido por Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Festejos, con la participación de María García González como secretaria, ha estado formado por: Cristina Martínez Tirados, Factoría Cultural; Victoria Cuesta Blanco, Unión de Comerciantes; Irene García, de Participación Ciudadana y Ana M. Martín Huéscar, de la ESAPA. Entre las no premiadas había un homenaje a las universidades, a la calle de Rivero con la heladería centenaria de "Los Valencianos", otra que era un homenaje a los 50 años del Hospital Universitario San Agustín, a la "Ciudad de los músicos"... En total se se repartieron siete premios de 2.800 euros. El jurado valoró el motivo de la carroza y sus referencias culturales con hasta cuarenta puntos, su originalidad con hasta 15 puntos, la complejidad de su elaboración con hasta 20 puntos y las medidas de seguridad en sus materiales y estructura con hasta 25 puntos.

Cada asociación participante podía presentar un único proyecto en sobre cerrado, en cuyo exterior sólo figurara el título o nombre de la carroza; y el interior, la descripción de materiales, el número de figurantes, los atuendos de los mismos, y un texto explicativo del título y de la temática elegida.

Con estos ingredientes, Avilés ya tiene la masa de El Bollo. Por la ciudad desfilará la propia ciudad: un Real Avilés ahora en Primera Federación este jueves hecho maqueta, pero que la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, no descarta que en Pascua lleve a los jugadores. Desfilará también el gasómetro, el centro intergeneracional de la calle Palacio Valdés antaño conocido como guardería de "Los 7 enanitos", parte de la calle Rivero con su fuente, un bollo de Pascua con su harina y su manteca y también fachadas de la ciudad, de una floreada de Rivero a una galería de Hermanos Orbón. Porque esa es la magia del Bollo, hacer de las migas una fiesta que es todo.

Maquetas de la ciudad, desde la calle Rivero hasta el Real Avilés, desfilarán en la Pascua de Avilés

El gobierno local de Avilés defiende la legalidad del Presupuesto de 2026 frente a las críticas del PP

La flota asturiana y portuguesa celebran el éxito de la gestión de la sardina ibérica, que renueva la cuota del año pasado

Guillermo Pelayo, el barquillero avilesino, comparte su oficio con el alumnado de Corvera: "Empecé con solo 10 años, es mi vida, no me voy a retirar nunca"

Jubilosa despedida a una enfermera de pueblo: Emma Alonso y el orgullo de tratar hasta a cinco generaciones de una misma familia en La Arena

