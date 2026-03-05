Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Castrillón forma al alumnado de Raíces en seguridad vial

La agente desplazada al centro escolar informó a los más pequeños acerca de que desde el cuerpo local no se llevan a los niños "que se portan mal», y trató de orientarles para que no tengan miedo a acudir a ellos en caso de necesitarles

Alumnado del Colegio Raíces, con una agente de Policía Local

Alumnado del Colegio Raíces, con una agente de Policía Local / A.C.

N. M.

Raíces

La Policía Local de Castrillón ha realizado una visita al alumnado de Infantil del Colegio Público Castillo Gauzón, en Raíces.

Durante el encuentro, se organizaron dos sesiones. En el primero, que llevaba por título «Conoce a la Policía», la agente desplazada al centro escolar explicó al alumnado de 3 y 4 años que la Policía «no se lleva a los niños que se portan mal», con la finalidad de que los peques no tengan miedo a acudir a ellos en caso de necesitarles.

La segunda sesión, «De camino al cole», se empleó para explicar al alumnado de 5 años cómo ser peatones seguros y a utilizar los sistemas de retención infantil.

TEMAS

