La Policía Local de Castrillón forma al alumnado de Raíces en seguridad vial

La Policía Local de Castrillón ha realizado una visita al alumnado de Infantil del Colegio Público Castillo Gauzón, en Raíces.

Durante el encuentro, se organizaron dos sesiones. En el primero, que llevaba por título «Conoce a la Policía», la agente desplazada al centro escolar explicó al alumnado de 3 y 4 años que la Policía «no se lleva a los niños que se portan mal», con la finalidad de que los peques no tengan miedo a acudir a ellos en caso de necesitarles.

La segunda sesión, «De camino al cole», se empleó para explicar al alumnado de 5 años cómo ser peatones seguros y a utilizar los sistemas de retención infantil.