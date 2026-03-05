"Podemos practicar, repetir y mejorar": los talleres que ayudan a recuperar autonomía tras un ictus en Asturias

"El ictus me cogió la parte derecha de mi cerebro, el ojo lo tenía perdido y sigo con el nervio atrofiado", cuenta Lucio Cueto, quien sufrió esta patología hace más de 20 años, en 2004. El año pasado participó en la primera edición del proyecto "Promoción de la autonomía en personas con daño cerebral por ictus", del Principado de Asturias, junto a la Asociación de Personas Afectadas por Ictus (ASICAS). Gracias a sus talleres "podemos practicar, repetir y mejorar. Nos vienen excelentes y nos dan lo que nos falta, incluso la terapia cognitiva".

El año pasado los talleres se pusieron en marcha desde junio, más o menos, hasta diciembre. Para este año, se adelantan a abril, y serán de nuevo hasta el último mes. El objetivo es, "una vez recogidos todos los datos, expandir este tipo de experiencias por todas las áreas sociosanitarias de Asturias", cuenta el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado, Enrique Rodríguez. Asegura también que el resultado de la edición anterior "fue muy bueno y la población es muy positiva, por eso incrementamos los meses de duración del taller".

A lo largo de los seis meses de talleres en 2025, "hemos trabajado con 27 personas, que han participado de un modo estable en todos los talleres y han experimentado una evolución positiva y una mejora. Este año queremos reforzarlos incrementando las plazas", cuenta Rodríguez. Este año, los centros participantes serán los mismos que en la pasada edición: el Centro Social y de Día Gijón Centro y el Centro de Día "Jardín de Cantos" en Avilés.

En esta ocasión "continuaremos exactamente igual, con las mismas cinco áreas sobre las que estamos trabajando y, esta vez, haciendo un especial énfasis en la participación de las familias", explica. Estas son: terapia ocupacional, área psicológica, de logopedia, musicoterapia y fisioterapia. "Queremos que los familiares de los afectados sean copartícipes de esta mejora y adquisición de habilidades y que, a la vez, nos transmitan cuáles son sus necesidades para incorporarlas a la evaluación de los talleres".

La directora del Centro de Día para Personas Mayores Dependientes "Jardín de Cantos", Yobana Triguero, habla desde la perspectiva avilesina: "Es verdad que, al ser solo centro de día, hemos tenido problemas en hacer llegar a la gente. ASICAS nos derivaron a algunas personas y después otros se fueron incorporando, pero necesitamos hacer llegar la iniciativa a informantes clave". Ellos son "todas aquellas personas que nos pueden ayudar a difundir para que podamos tener el taller lleno", pues el proyecto "puede ayudar no solamente a mantener o mejorar capacidades, sino también a generar un grupo de cohesión", afirma. De hecho, se plantea una cuestión, ya que "no sé si son la terapia y los talleres los que les ayuda más o el hecho de que entre ellos se refuerzan y crean muy buen ambiente".