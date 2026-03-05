Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
La Policía Local ha cortado el paseo de la playa de los Quebrantos por riesgo de desprendimiento
N. Menéndez
Uno de los puntos más turísticos de la comarca de Avilés y, en concreto, de Soto del Barco, es la playa de Los Quebrantos, en La Arena. El temporal ha obligado a cortar, hasta nuevo aviso, el paseo del arenal, ya que el mar se ha llevado parte del talud que sostiene la zona. La Policía Local del concejo ha señalizado y balizado la zona por el riesgo de desprendimiento.
Ahora el asunto está en manos de Demarcación de Costas, tras el aviso por parte del Ayuntamiento de Soto del Barco. Los técnicos tendrán que inspeccionar el estado en el que ha quedado el paseo.
Este suceso ocurrió hace unos días, cuando "trabajó mucho la mar y se llevó un montón la arena de debajo del paseo", explican desde el Ayuntamiento. Este movimiento de tierra hace que aumente el riesgo de derrumbe del propio paseo, por lo que, para evitar un problema futuro, se decidió cortar el paso. Además, el incumplimiento de esta prohibición está acarreado con sanción.
Este último incidente recuerda a lo ocurrido en abril de 2024. En aquella ocasión, tras un duro temporal que ocasionó olas de hasta ocho metros de altura, salieron a la luz rocas de gran tamaño en Los Quebrantos, además de comerse unos dos metros de ancho del espacio dunar.
"Hasta nuevo aviso"
El actual cierre del paseo de la playa de los Quebrantos se produce por tiempo indefinido, por ahora, "hasta nuevo aviso", informan desde la Policía Local de Soto del Barco, por lo que ruegan a las personas que se encuentren en la zona que respeten la señalización.
A este se añade el aviso meterológico para la jornada del viernes, en la que se espera leaje del noroeste, con olas de 4 a 5 metros y vientos de hasta 60 kilómetros por hora con episodios intensos de lluvias, con hasta 40 milímetros de precipitación por metro cuadrado.
