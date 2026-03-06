La Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" echa a andar en Asturias: su sede, en Salas, y con un plantel de reconocidos expertos en su directiva

El monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas, ya es manera formal la sede de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" del Principado de Asturias, tras su incorporación en el registro oficial de asociaciones de la región. Su objetivo es promocionar la cocina asturiana, desde un punto de vista nutritivo, pero también histórico señala el avilesino Carlos M. Guardado, promotor y presidente de la recién nacida academia, que es también patrono de la Fundación Grande Covián y comendador "Platos de Oro" en Asturias, además de enfermero especialista en salud laboral.

La junta directiva de la Academia está integrada por un plantel de reconocidos expertos en el sector. Así, Amada Álvarez Pico, presidenta del Club Guisanderas de Asturias, empresaria y 'Chamberlain" de la entidad "Platos de Oro" en Asturias, será la vicepresidenta primera. Como vicepresidente segundo ejercerá Alberto López-Asenjo, exsecretario general de Pesca y presidente de la Academia Asturiana de Ciencias Veterinarias. Miguel Pocoví, presidente de la Fundación Grande Covián y catedrático de Bioquímica por la Universidad de Zaragoza será presidente adjunto mientras que los cargos de secretario y tesorero corresponden, respectivamente, a Vicente Crespo Garrido, del restaurante V Crespo de Gijón y miembro de la asociación Amigos de la Sidra Brut D.O. y del Cava de Asturias y José Luis Villar Balbuena exdirectivo de Telefónica y como Crespo, miembro de la asociación Amigos de la Sidra Brut D.O. y del Cava de Asturias.

Pepa Sanz, catedrática en Técnicas Historiográficas por la Universidad de Oviedo, cronista oficial de Avilés y vicepresidente de la Academia Xacobea, se pondrá al frente de la secretaría técnica en las áreas de historia y documentación mientras que a Vanesa Bustillo, presidenta de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, se le ha encomendado el área de redes sociales e IA. Miguel Sierra, maestro pastelero y mejor cocinero joven de Europa con plato de pescado, que es presidente de la asociación Tarucu, se hará cargo de la secretaría de técnicas gastronómicas de la nueva academia.

Acompañan a los miembros de la junta directiva, como vocales: Alejandro Bermúdez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salas; Cristina Rey, del restaurante La Gitana de Gijón e integrante del Club de Guisanderas de Asturias; Galo Martínez Fernández, técnico de laboratorio y Miguel Ángel de Dios, cofrade mayor de la Cofradía del Desarme de Oviedo, hostelero y vocal de la Federación Internacional de Cofradías Enogastronómicas.

Desde el ayuntamiento de Salas se mostraron muy ilusionados desde el inicio de este proyecto, a finales del año pasado, de convertirse en la sede oficial de la nueva entidad. El Principado era la única comunidad, por la que discurre el Camino, que carecía de una asociación de este tipo.