Avilés reivindica igualdad y memoria feminista en el 8M: "Es importante que las nuevas generaciones sigan luchando"

"Damos voz a los problemas que tenemos ante la desigualdad, el feminismo prosperó mucho pero aún nos queda por avanzar", promete Carmen Menéndez, de la asociación de vecinos Pedro Menéndez, antes de leer el manifiesto del Día Internacional de la Mujer este viernes en Avilés. En total fueron cuatro las que participaron en esta reivindicación en la plaza del Ayuntamiento. Junto a ella, estuvieron Ángeles González, de Difac; Carmen Laura Pérez, secretaria de Igualdad en UGT, y Erika Fernández, de la Fundación Secretariado Gitano de Avilés.

"En este manifiesto reivindicamos la brecha salarial que sigue existiendo. A la mujer rural, que no tiene los mismos medios y están más discriminadas. Se hablará de etnias, porque todas somos iguales, sobre todo en estos momentos de guerra con tanta gente sufriendo", explica Menéndez. Por eso, lo tiene muy claro: "No podemos dejar que se muera todo el trabajo que hicieron nuestras antepasadas, las pioneras de esto". El objetivo de cada 8M es "que las nuevas generaciones sigan luchando y honrando a las que empezaron", añade.

EN IMÁGENES: Así fue la jornada feminista por el 8M en Avilés / Mara Villamuza

Antes de la lectura del manifiesto, el grupo Serendengue sacó sus panderetas y tocó piezas tradicionales asturianas, así como "Compañera dame tira", canción que surgió en 2023 como el himno del 8M en Asturias. Y es que ni siquiera el mal tiempo y la lluvia pudieron frenar el momento de reivindicación feminista: "Alzamos la voz por todas las mujeres, las visibles y las invisibles, sea cual sea su origen, nacionalidad o creencias".

Una de las portavoces de la Asamblea 8M Asturias, Raquel García, aprovechó para leer el manifiesto del próximo domingo. Recordó la manifestación, que será en Villaviciosa a las 12.30 horas. Y es que, con orgullo, comenta que desde Avilés "se han habilitado cinco buses para que muchas mujeres de la comarca puedan manifestarse en el día del 8M".

Tras el acto delante del Ayuntamiento, muchas de las asistentes fueron hasta la Casa de las Mujeres para la inauguración de la exposición del XXVII Concurso de carteles y fotografías 8M. Allí, además, tuvo lugar el reencuentro de mujeres de asociaciones y entidades del Consejo Municipal de la Mujer. Emma Lobato es una de ellas, quien lleva "desde el principio participando en este tipo de actividades. Es importante nunca dejar de hacerlo, ya que los derechos se luchan, no son estables. Y si no hacemos nada por ello, llegan a desaparecer".

Lo mismo le ocurre a Loli González, quien dice seguir "luchando por todas las que vienen y porque cambie un poco la situación en el mundo". Asimismo, piensa que se sigue reivindicando por "la sororidad de las mujeres. Necesitamos unirnos frente al machismo, que sigue muy presente entre nosotras". "Entre nosotras tenemos compañía, luchamos juntas y nos sentimos seguras", asegura González.

Noticias relacionadas

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien declaró el 8 de marzo como "un día de celebración, pues en los últimos años hemos avanzado mucho en igualdad. Pero sin dejar de reivindicar que queda mucho camino por recorrer y recordar que hay muchos lugares en lo que nos quieren hacer dar pasos atrás". También acudió la concejala de Igualdad y presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Lucía Fernández: "La importancia del feminismo es que también tiene en cuenta a los hombres, ellos también ganan con el feminismo. Con el machismo perdemos hombres y mujeres".