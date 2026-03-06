La avilesina Daniela Casado desafía estereotipos en el deporte como boxeadora: "Las mujeres somos fuertes y capaces"

"Es importante entender que deportes como el boxeo o el kárate no son solo para hombres, sino que cada vez están ganando muchas más participantes femeninas". Así lo cuenta Daniela Casado, afincada en Avilés, quien, con tan solo 18 años, impartirá este sábado un taller de boxeo para mujeres en el centro comercial ParqueAstur, en Trasona (Corvera) con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Que lo prueben y se den cuenta de que sirve para la defensa propia y para hacer ejercicio, rodeadas de otras mujeres como ellas", sugiere.

"Practicar estos deportes nos ayuda a reforzarnos a nosotras mismas como mujeres, recordar que somos fuertes y capaces de hacer cualquier cosa. Ya sea en el ámbito deportivo o laboral: tenemos las mismas aptitudes que un hombre", argumenta, añadiendo que, también, "ayudarnos entre mujeres siempre viene muy bien". "Entre nosotras siempre nos entendemos muy bien, la clase puede ser muy divertida", cuenta. Y es que lo que más le motivó a ponerse al frente de este taller fue "poder ver a mujeres realizando una actividad rodeada de más mujeres".

De azul, Daniela Casado en una de sus competiciones. / ­

Y es esto mismo lo que cree que "les pueda hacer sentir más seguras y que, si luego les gusta, se puedan animar a participar en clases mixtas y con un profesor que sea un hombre". Espera, además, que "se lleven una experiencia divertida, que conozcan el deporte y se hayan sentido cómodas todas juntas".

Daniela Casado lleva dos años sin competir, pero ha aprovechado para empezar una carrera como entrenadora: "Al principio no creía que iba a ser complicado, pero sí que debía ir con pies de plomo". Pero la verdad es que "nunca me han faltado al respeto, ni los más pequeños ni la gente adulta". Es cierto que se trata de "un deporte en el que hay más hombres que mujeres, pero cada vez hay más de ellas que dan mucho de qué hablar".

Esto se debe a que "lo hacen muy bien, con mucha dedicación. Eso me gusta un montón porque, a lo mejor, de 10 personas solo hay una chica y muchas veces tienen mucha más disciplina que los hombres, algo que el estereotipo hace que sea completamente al revés", afirma la boxeadora. "Cada vez surgen más referentes femeninas en este ámbito, como Laura Fuertes, que están llegando muy lejos porque son muy buenas", y esto ayuda a que "la gente se dé cada vez más cuenta de que el nivel de boxeo de una mujer es incluso más alto que el de un chico que está boxeando en las olimpiadas".

Noticias relacionadas

Las mujeres se aventuran cada vez más a dedicarse profesionalmente a estos deportes y "se están dando cuenta de que lo vamos a 'petar'", sostiene Casado. Muchas deportistas nacionales "están ganando europeos y mundiales y, desde luego, están a la par que los hombres", sentencia la joven avilesina.