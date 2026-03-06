El Ayuntamiento de Avilés, Cámara y sindicatos reclaman concreción al proyecto industrial que apunte a las viejas Baterías

El crecimiento industrial del municipio de Avilés pasa por los suelos liberados de las antiguas Baterías de coque, un solar de 33 hectáreas que tiene en la Autoridad Portuaria de Avilés su primer novio despejado. Tanto los sindicatos principales de la comarca -con asiento en la Mesa por la Industria: Comisiones Obreras (CC OO) como la Unión General de Trabajadores (UGT)-, como la Cámara de Comercio y el gobierno del propio Ayuntamiento de Avilés reclaman que ese proyecto de crecimiento pase de las musas al teatro para poder juzgar su operatividad venidera, o sea, reclaman concreción.

Sin embargo, la materialización de este plan no se va a producir de manera inmediata: el consejero de Ciencia y de Industria, el socialista Borja Sánchez, habló esta semana en la Junta General de que hará falta “dos o tres años” para descontaminar el suelo y que, mientras tanto, apostó por la “cautela” como herramienta válida del porvenir (para preparar la llegada de candidatos, para el asentamiento de la única candidatura hecha pública: el Puerto)

En todo caso, Santiago Rodríguez Vega, el presidente de la Autoridad avilesina, manifestó en este mismo diario: “El proyecto del Puerto de Avilés para el suelo de Baterías será tractor y creará empleo. Somos creíbles porque así lo hemos venido demostrando en los últimos años: cada vez que el Puerto pone a disposición suelos o infraestructuras, atraen el interés de las empresas. El Puerto de Avilés está en condiciones financieras, técnicas y de capacidad para convertir esas 33 hectáreas en un espacio productivo y generador de actividad económica y empleo”.

El gobierno de Avilés, por su lado, señaló: "Lo que necesitamos es que se presenten proyectos reales y que se presenten de forma oficial. Porque así, por fin, podemos valorar realidades sobre el futuro de Baterías".

La posición de la Cámara

Daniel González, el presidente de la Cámara, mientras tanto añadió: “Aún es pronto para valorar la compra por parte del Puerto”. Y es que Sepides, la sociedad inmobiliaria estatal que es propietaria del suelo liberado, no ha abierto la subasta: “En el caso de que Sepides decida vender antes de descontaminar, esperaremos a que en el seno del consejo de la Autoridad Portuaria se presente y debata la propuesta”. Recordó, en este sentido, que la Cámara de Avilés trasladó varias dudas al Puerto. La primera tiene que ver con la “limitación de las concesiones y autorizaciones por parte de la Autoridad Portuaria a empresas cuyo negocio se desarrolle con vinculación a actividades portuarias”. La segunda, por su lado, se refiere a la “limitación de proyectos industriales que para su implantación demanden la compra del suelo”. Y la tercera duda iba sobre la “limitación de concesiones y autorizaciones para el uso de los suelos a actividades productivas o si se podrían destinar a zonas logísticas o de almacenamiento de graneles”.

González añadió: “Si finalmente Sepides, en libre concurrencia competitiva, vende los terrenos a la Autoridad Portuaria, la Cámara de Avilés colaborará de manera activa en el desarrollo industrial de los mismos, y en la identificación e implantación de proyectos industriales que impulsen el desarrollo socioeconómico de la comarca, independientemente de haber apoyado o no la compra por parte del Puerto y poniendo en valor los terrenos”.

Los sindicatos

José Manuel Rodríguez Baltar, el secretario comarcal de CC OO, señaló: “Nosotros no vamos a apoyar ningún proyecto sobre Baterías a estas alturas: no conocemos el detalle de ninguno de ellos. Entendemos que nuestro apoyo solo puede ir parejo a la generación de riqueza y empleo”, señaló el líder sindical que recordó que el período de descontaminación es un paréntesis largo que “puede facilitar la llegada de nuevos proyectos”. Y nuevos, aparte del Puerto y el de Indra. “Sin prisa, pero sin pausa, nuestro apoyo se encamina a la atracción económica”, remarcó.

Javier Quirós, el secretario comarcal de la UGT, señaló: “Más allá de lo que cueste o deje de costar el suelo, lo importante es el proyecto industrial que conlleve: queremos que llegue una empresa que traiga más empresas y que el resultado de ello sea la creación de empleo estable y de calidad. Lo importante no es la subasta del suelo, lo importante es el proyecto”.