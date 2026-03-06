Bienvenida a los alumnos del Palacio Valdés en Eslovenia
Las actividades en el país continuarán hasta el próximo día 12, jornada en que finalizarán con un taller de cocina eslovena-española
M. O.
El embajador de España en Eslovenia recibió este viernes a alumnos y profesores del Colegio Palacio Valdés de Avilés, que están de intercambio con la escuela primaria Lila de Liubliana.
Durante la jornada de hoy realizarán una visita cultural por la ciudad de Liubliana. Las actividades en el país continuarán hasta el próximo día 12 con un taller de cocina eslovena-española.
También elaborarán un video musical con títeres.
Durante la visita de los alumnos eslovenos a Avilés, la directora del colegio Palacio Valdés, Isabel Suárez, asegura que "fueron muchas conversaciones y mucha preparación" para poder poner en marcha el intercambio, una actividad que "hoy en día funciona mucho". "Tenemos suerte de que en el centro las familias apuestan mucho por ellos, lo piden y, además, pueden financiarlo", comenta. "Poder realizar intercambios nos ayuda a abrir horizontes, enriquecernos mucho culturalmente y a darnos cuenta de que ni lo suyo es mejor ni lo nuestro peor, cada escuela es buena a su manera", afirma la directora.
