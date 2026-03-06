Fiestas del Bollo 2026: el Ayuntamiento de Avilés busca Xana, Xanina y damas de honor para sus desfiles

Ya hay fecha: el próximo lunes, 9 de marzo, se abre el plazo de inscripción para participar en el sorteo que elegirá a la Xana, la Xanina y sus respectivas damas de Honor de las fiestas de El Bollo 2026. El proceso permanecerá abierto hasta el viernes 20 de marzo y las inscripciones podrán realizarse en la taquilla de la Casa de Cultura, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.

El sorteo se celebrará el sábado 21 de marzo a partir de las 12.00 horas en la sala de conferencias de la Casa de Cultura.

Requisitos de participación

Podrán participar en el sorteo: niñas de 8 a 12 años, que aspiren a ser Xanina o dama de Honor de la Xanina. También jóvenes de 13 a 18 años, que aspiren a ser Xana o dama de Honor de la Xana.

Además, se dará prioridad a las candidatas que no hayan sido elegidas como Xana o Xanina en las últimas cuatro ediciones de la fiesta.

Participación en los desfiles

En total se elegirán 14 participantes: la Xana, la Xanina y seis damas de honor para cada una. Todas ellas participarán en la carroza municipal durante los desfiles del Domingo y el Lunes de Pascua.

El Ayuntamiento facilitará a las elegidas el traje tradicional de asturiana para ambos días, a excepción de medias y calzado.

Por su parte, el resto de candidatas que se presenten al sorteo y no resulten elegidas también podrán participar en los desfiles en otra carroza municipal.

Presentación oficial

La Xana, la Xanina y sus Damas de Honor serán presentadas oficialmente en un acto institucional que se celebrará el sábado 28 de marzo a las 18,00 horas en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés, presidido por la alcaldesa Mariví Monteserín.