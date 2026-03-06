El fotógrafo Joan Fontcuberta se queda con la plaza del Niemeyer con los corales que "Darwin pasó por alto"

El fotógrafo y teórico de la imagen Joan Fontcuberta tiene previsto presentar este verano en la plaza del Centro Niemeyer la exposición “Corales. Lo que Darwin pasó por alto”, una reflexión sobre los límites entre ciencia, ficción y creación artística. Esta muestra está coordinada por Antonio Tabernero y se podrá visitar con entrada libre del 15 de mayo al 13 de octubre, entre las 08.00 y 24.00 horas.

Catalaphyllia jardinei, según la mirada de Joan Fontcuberta. / Joan Fontcuberta.

La exposición reúne una colección de corales poco conocidos que, según plantea Fontcuberta, habrían pasado inadvertidos para Charles Darwin. A través de este trabajo, el fotógrafo revisita los lugares explorados por el naturalista victoriano y especula sobre cómo el descubrimiento de nuevas especies podría haber influido en la formulación de la Teoría de la Evolución.

Durante su histórica expedición a bordo del “Beagle”, el naturalista británico recaló brevemente en las Islas Galápagos y en las Islas Coco, donde comenzó a interesarse por los corales. Tras completar el viaje, el primer libro que publicó el científico, en 1844, fue precisamente un estudio dedicado a la formación de los arrecifes coralinos.

Partiendo de ese contexto histórico, Fontcuberta imagina qué habría ocurrido si Darwin hubiera permanecido más tiempo en esos remotos enclaves y hubiera documentado otras especies capaces de ampliar el conocimiento sobre los mecanismos biológicos de adaptación al entorno. El resultado es un conjunto de imágenes que revela la belleza y singularidad de organismos cuya supervivencia se encuentra hoy seriamente amenazada por el cambio climático.

El autor

Joan Fontcuberta está considerado uno de los fotógrafos europeos más influyentes de la actualidad. Es el único artista español galardonado con el Premio “Hasselblad”, uno de los mayores reconocimientos internacionales en fotografía. Además, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Fotografía y el Premio Nacional de Ensayo en España, así como con el título de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, concedido por el Ministerio de Cultura de Francia.

Ha desarrollado también una intensa actividad como docente, crítico, historiador y comisario de exposiciones. En 1980 cofundó la revista “Photovision”, de la que fue jefe de redacción durante dos décadas.

Su obra explora de manera recurrente las tensiones entre naturaleza, tecnología, fotografía y verdad. Fontcuberta ha expuesto en instituciones como el Museum of Modern Art de Nueva York, el Art Institute of Chicago o el MACBA, y sus trabajos forman parte de importantes colecciones museísticas de todo el mundo.A, y sus trabajos forman parte de importantes colecciones museísticas de todo el mundo.