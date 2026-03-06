La fragata española que viaja a Chipre celebró en Avilés el quinto centenario de Pedro Menéndez

La fragata F-105 “Cristóbal Colón” que España ha enviado a Chipre en compañía del portaaviones francés “Charles de Gaulle” y de otros navíos de la Armada griega —tiene previsto arribar a las costas de Creta el próximo martes— participó en la celebración del quinto centenario del nacimiento del adelantado de la Florida Pedro Menéndez en Avilés. La celebración, entonces, se retrasó al fin de semana del 16 de marzo de 2019.

La fiesta de conmemoración de uno de los marinos más importantes del país contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que presidió la ceremonia solemne de arriado de la bandera sobre la cubierta de un barco que se había construido en el astillero Navantia, en El Ferrol. La botaron el 4 de noviembre de 2010. La fragata —explicaron entonces— era el primer buque de guerra europeo que contaba, entre otros, con el sistema de combate “Aegis”, de origen estadounidense, y con un radar capaz de detectar movimientos en un radio de 500 kilómetros. Además, era la primera embarcación española con casco de protección balística de acero de alta resistencia.

La Armada abrió de par en par el buque que viaja al oriente del Mediterráneo. Fueron más de 3.600 avilesinos los que visitaron los entresijos del navío. “Ha sido un fin de semana espectacular y eso ha permitido que la ciudad se volcase con la fragata”, señalaron entonces desde el Ministerio de Defensa. Santiago Vila era el comandante del barco en aquella visita a Avilés (ahora es contralmirante y está al mando del Estado Mayor de la Flota).

El barco que lleva el nombre del descubridor de América ha realizado operaciones por medio mundo. En alguna ocasión ya había trabajado conjuntamente con el “Charles de Gaulle”. El Ministerio de Defensa señala que la “Cristóbal Colón” se incorporó, el pasado día 3, al grupo naval “para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico”.

Defensa también indica en una nota oficial que la misión de la fragata “Cristóbal Colón” “será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería ‘Patriot’ desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto”.

“Con el despliegue de la ‘Cristóbal Colón’, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”, concluye la nota oficial.