Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés, Pravia y La Morgal, junto al jefe de zona centro-oeste y el jefe supervisor han extinguido, esta noche, el incendio declarado en una vivienda de tres alturas, donde se ubicaba una escuela de surf, en la calle Luis Treillard, en Salinas, Castrillón.

El fuego calcinó el inmueble por completo. No se registraron daños personales, aunque, preventivamente, mientras se llevaba a cabo la extinción se evacuó a 5 personas de unas viviendas anexas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias varias llamadas alertando del incendio, la primera a las 04.10 horas. En los avisos indicaban que estaba quemando el tejado de una vivienda de tres alturas que en los meses de verano se utilizaba como escuela de surf. Desconocía si había personas en su interior.

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos y paralelamente pasó el aviso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que preventivamente desplazó al lugar la ambulancia de soporte vital básico de Avilés. También se informó a la Policía Local y a la Guardia Civil que enviaron agentes a la zona.

A las 05.43 horas los bomberos dieron por controlado el incendio confirmando que ya no existía peligro de propagación a vivienda cercanas. En ese momento comenzaron labores de refrigeración y desescombro y parte de las dotaciones retiraron a sus bases.

A las 07.32 horas se da por extinguido el fuego y la dotación que permanecía en el lugar regresa a parque. Está previsto, por protocolo, que se acuda a lo largo de la mañana se acuda a revisar el incendio.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron 11 bomberos del SEPA y dos mandos, jefe de zona y jefe supervisor. Se movilizaron dos autoescaleras, cinco autobombas, dos de ellas nodriza, un vehículo de transporte de personal y dos de mando.