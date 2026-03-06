Pablo Rumoroso, escritor: "A través de la risa y algo divertido puedes contar y enseñar muchas cosas"

Pablo Rumoroso (Avilés, 1977) es profesor de inglés en Infantil y Primaria en un colegio avilesino. Compagina su profesión con una de sus aficiones, la escritura, tanto en inglés como en español. Ha sido finalista en varios concursos internacionales y ha llegado a publicar sus historias en Reino Unido. Este mes llega a las librerías españolas, "Una rosquilla en el parque", su nueva historia de la mano de la editorial Canica Books que cuenta con una adaptación al gallego. Este sábado, 7 de marzo, a las 17.00 horas será su presentación en la librería La Crisálida de Avilés.

-¿De qué trata "Una rosquilla en el parque"?

-El álbum ilustrado es un reflejo de la sociedad actual. Trata sobre cómo cada persona ve una misma circunstancia desde distintos puntos de vista. En este caso es la rosquilla que se van a encontrar los personajes principales, que les va a plantear un dilema, porque cada uno la quiere, y tendrán que plantearse las soluciones que se puedan encontrar.

-¿Cómo nació la historia?

-Cuando escribo muchas veces dejo que fluyan las cosas. Empecé queriendo contar una aventura divertida y todo surgió de manera más espontánea. Luego le vas dando forma, porque aunque parezca que no, los álbumes ilustrados llevan mucho trabajo por atrás, aunque lleven poco texto. También tienen muchas horas de reflexión, pues tienes que analizar todos los puntos de vista y tienes que ver realmente qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Yo no quería perder el humor, porque me parece esencial que los cuentos entretengan. Me parece que lo más importante es que entretengan.

-¿Qué le interesa de llevar grandes conflictos a escenarios sencillos como un parque?

-Justamente pensar en lo cotidiano, en las pequeñas cosas que nos suceden cada día. A mí me atrae mucho para contar mis historias en los entornos naturales, creo que es algo que les llama mucho la atención a los niños. Me he querido acercar a la edad del público, que va a ser quien descubra y disfrute, espero, este texto. Desde niños a partir de 3 o 4 años, hasta los 99. Porque todo álbum ilustrado tiene que tener un amplio abanico de edad y cada uno lo va a leer de una manera distinta, que eso es lo que me interesa.

-¿Ya tenía claro que iba a estar escrito en rima?

-Creo que sí, siempre lo tuve claro. Mi objetivo era producir un proyecto de calidad. No me valía una rima cualquiera, así que todo está muy bien medido y pensado. Todo tipo de elemento incluido está muy pensado. Aunque el lector o la lectora no lo va a percibir a primera instancia, solamente va a percibir esa musicalidad, que es lo que hace que la rima esté bien hecha. Me interesa mucho la musicalidad, que pueda ser medio cantado, que pueda ser leído y que cree expectativa la palabra que vas a decir después. Creo que es algo que engancha bastante al público infantil.

-¿Cómo de importantes son unas buenas ilustraciones para una historia como la que cuentas?

-En un álbum ilustrado hay dos personas fundamentales en la historia. Cuando yo creé la historia y se la presenté a la editorial, a Canica Books, queríamos que la ilustradora fuese alguien que captase la esencia y que pudiese aportar ese extra. Sara Mateos fue la encargada, y es una gran persona e ilustradora. Tenía muchas ganas de trabajar con ella y ha sido una oportunidad muy bonita, supo captar la esencia de la historia totalmente. La combinación del texto con de su ilustración ha hecho que la historia sea mucho más de lo que era originalmente.

-¿Cree que el humor es una herramienta infravalorada en la literatura infantil?

-Siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente, pero se está redescubriendo. Cuando escribes un libro de humor, no quiere decir que no haya un mensaje o valores. Pero lo principal es divertir y entretener. A través de la risa puedes contar muchas cosas y a través de algo divertido puedes enseñar otras tantas. Seguramente ahora saldrán varias interpretaciones de muchas personas sobre la historia. El objetivo es reír, divertirse. Es lo que más funciona con los niños a día de hoy, cosas divertidas porque las van a recordar. Y encima luego les van a quedar las ganas de volver a leerlo y en cada lectura van a descubrir algo.

-¿Qué diferencias encuentra entre el mercado británico y el español en este tipo de literatura?

-Tienen muchas diferencias, pero de la misma manera hay muchas cosas en común. Creo que aquí estamos en un nivel importante en la literatura infantil y juvenil en España. A mí me ha influenciado mucho la literatura de Reino Unido por mi profesión y por eso es un lujo haber podido publicar allí. No hay nada que desmerecer una de la otra.