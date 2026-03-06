El PP de Avilés exige acceso a dos expedientes de la Policía Local por problemas en la contratación

El PP de Avilés solicitará "acceso completo a los expedientes, informes y actas de la mesa de contratación relacionados para analizar en profundidad lo ocurrido", con respecto a dos expedientes de contratación destinados a la Policía Local. Explican que "han sido impugnados por problemas en los pliegos técnicos, lo que ha obligado al Ayuntamiento a rectificar y paralizar uno de los procedimientos".

Desde la formación aseguran que el primero de los casos "corresponde al expediente relativo al arrendamiento de dos vehículos patrulla", para el que, finalmente, debió "estimar el recurso y retrotraer el procedimiento". Califican esta situación como "una evidencia de la grave deficiencia en la elaboración de estos pliegos, que restringían la libre concurrencia". Como consecuencia, dicen, se "ha paralizado una actuación necesaria para la renovación del parque móvil policial".

Mencionan también la "situación similar" con un segundo contrato relativo al arrendamiento de un furgón de atestados. El PP afirma que, de la misma manera, "se ha presentado un recurso que cuestiona las condiciones establecidas en la licitación". Asimismo, denuncian que "este tipo de incidencias no pueden considerarse un simple error administrativo" y que "pone de manifiesto problemas en la preparación de estos documentos".

El grupo municipal Popular advierte que "la contratación pública debe regirse por los principios de transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia" y recuerdan que "el retraso de estos contratos obliga a los agentes a continuar prestando servicio con medios que, en muchos casos, acumulan años de uso y un importante desgaste".