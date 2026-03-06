Salinas respira aliviado tras el "terrorífico incendio" que arrasó una escuela de surf: "Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo"

"El incendio ha sido terrorífico, las imágenes sobrecogen. Menos mal que no se mancó nadie", señala Laura Sánchez, vecina de Salinas. Durante la mañana de este viernes han sido decenas las personas que se acercaron hasta el edificio, consumido por las llamas, de la escuela de surf Alamar. Durante la pasada madrugada el fuego calcinó el techo del inmueble y ahora, unas horas después de que los bomberos dieran por extinguido el incendio, son muchos los curiosos que quieren ver en primera persona lo ocurrido. Todos celebran que nadie haya resultado herido. "Si esto llega a pasar en verano, en plena temporada de surf, podría haber pasado algo muy gordo", sostiene la castrillonense.

Luis González reconoce que se enteró de lo sucedido por LA NUEVA ESPAÑA. "Vivimos en la otra punta del pueblo y no escuchamos nada. Es una pena, esta escuela mueve mucha gente en verano", apunta el vecino, que quiso acercarse hasta el lugar de los hechos "para ver la gravedad del asunto". "Lo más importante es que no haya daños personales. Los edificios se pueden volver a construir. Eso sí, esta reparación va a salir por un ojo de la cara", vaticina. Y es que desde la calle se puede apreciar a la perfección la gravedad del incendio. Toda la cubierta del inmueble ha desaparecido a cuenta de las llamas, aunque en la planta baja, la más cercana a la calle, donde hay diferentes tipos de vegetación, no ha habido daño alguno.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 7.32 horas, pero, a pesar de ello, varios efectivos se han desplazado, "por protocolo", a la zona este mediodía, al objeto de comprobar que todo se encontraba en calma. Ataviados con una cámara térmica, tuvieron que intervenir alrededor de la una del mediodía con una manguera para apaciguar una zona de la que salía humo. "No me quiero imaginar el trabajo que han tenido que hacer. Ves los vídeos del fuego y dan mucho miedo. Menos mal que no pasó una desgracia", afirma Sonsoles Blanco, que cambió el trayecto de su habitual paseo con su perro para acercarse hasta el edificio. "En Salinas no se habla de otra cosa", asegura.

El incendio provocó que cinco personas, entre ellas dos menores y una señora en silla de ruedas, tuviesen que ser desalojadas durante unas horas de su casa, dada la voracidad de las llamas. Ahora la Guardia Civil investigará las causas del suceso. Las llamas se desataron a las 4.10, según informa el SESPA. Al lugar se desplazaron once bomberos del SEPA y dos mandos, jefe de zona y jefe supervisor, además de dos autoescaleras, cinco autobombas, dos de ellas nodriza, un vehículo de transporte de personal y dos de mando. También intervinieron efectivos de la Benemérita y de la Policía Local de Castrillón.

A las 5.43 horas los bomberos dieron por controlado el incendio, confirmando que ya no existía peligro de propagación a viviendas cercanas. En ese momento comenzaron labores de refrigeración y desescombro para dar, a las 7.32 horas, el fuego por extinguido.