Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Traumatología y Urología disparan la espera sanitaria Avilés con demoras por encima de los seis meses

"La solución es difícil", manifiestan especialistas, que consideran que "se potencian quirófanos en detrimento de consultas" y que el "filtro de Primaria es escaso"

La demora media en consultas externas en el HUSA es de 124 días y la mayoría de servicios ha mejorado los tiempos de respuesta

Acceso al HUSA en Avilés.

Acceso al HUSA en Avilés. / Luisma Murias

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Los servicios de Traumatología y Urología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) son, de toda Asturias, los que presentan mayor lista de espera con 198 días y 188 días de demora media; es decir, por encima de los seis meses en ambos casos. Por poner algunos ejemplos: en el HUCA, en Oviedo, la demora media en “trauma” es de 185 días y en Cabueñes de 120; en Urología tienen 62 días de espera en Oviedo y 75 en Gijón, de acuerdo a los datos de Astursalud correspondientes al pasado mes de enero.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

¿El motivo? No es uno solo, a juzgar por los profesionales consultados. Especialistas coinciden en que la acumulación de demora es consecuencia de factores estructurales más que de fluctuaciones coyunturales. Por un lado, hacen mención a la falta de profesionales y a  una población envejecida que genera una demanda constante de atención sanitaria. A ello se suma la presión sobre los quirófanos: “Se potencian quirófanos en detrimento de consultas”, afirman. También ponen como causa el “escaso filtro de Primaria” como causa del tapón en consultas externas y las recientes huelgas sanitarias con la consiguiente reorganización de agendas. “La solución en cualquier caso es difícil”, dicen un médico especialista de Avilés.

Especialidades

A nivel global, en el Hospital Universitario San Agustín se esperan cuatro meses por una consulta y hay servicios que han agilizado los tiempos de atención: en Dermatología, por ejemplo, la espera media es de 37 días; en Cardiología de veinte, Digstivo de 13 días, Neurología de 68 o Reumatología de 22.

Noticias relacionadas y más

Pruebas de imagen

En paralelo, el Hospital San Agustín mantiene una intensa actividad diagnóstica durante enero. Más números: enero cerró con 1.067 personas pendientes de resonancias magnéticas, 1.919 de ecografías, 446 de tomografías computarizadas, 462 de colonoscopias y 177 de mamografías, cifras que lo sitúan entre los hospitales con mayor volumen de pruebas de imagen en Asturias y muestran la presión asistencial que soporta la población del área de Avilés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  2. Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
  3. Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
  4. Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
  5. Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
  6. Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
  7. El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
  8. Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

El Ayuntamiento de Avilés, Cámara y sindicatos reclaman concreción al proyecto industrial que apunte a las viejas Baterías

El Ayuntamiento de Avilés, Cámara y sindicatos reclaman concreción al proyecto industrial que apunte a las viejas Baterías

El púgil corverano que conquista México: "Venir a la cuna del boxeo mundial y ganar un cinturón es una experiencia inolvidable"

El púgil corverano que conquista México: "Venir a la cuna del boxeo mundial y ganar un cinturón es una experiencia inolvidable"

Majestuoso Dvorak

Traumatología y Urología disparan la espera sanitaria Avilés con demoras por encima de los seis meses

Traumatología y Urología disparan la espera sanitaria Avilés con demoras por encima de los seis meses

Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público

Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público

Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

Avanza dice que ganó la primera sentencia de reconocimiento de la carrera profesional de los trabajadores municipales

Avanza dice que ganó la primera sentencia de reconocimiento de la carrera profesional de los trabajadores municipales

Rebelión en Asturias

Rebelión en Asturias
Tracking Pixel Contents