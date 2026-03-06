Traumatología y Urología disparan la espera sanitaria Avilés con demoras por encima de los seis meses

Los servicios de Traumatología y Urología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) son, de toda Asturias, los que presentan mayor lista de espera con 198 días y 188 días de demora media; es decir, por encima de los seis meses en ambos casos. Por poner algunos ejemplos: en el HUCA, en Oviedo, la demora media en “trauma” es de 185 días y en Cabueñes de 120; en Urología tienen 62 días de espera en Oviedo y 75 en Gijón, de acuerdo a los datos de Astursalud correspondientes al pasado mes de enero.

¿El motivo? No es uno solo, a juzgar por los profesionales consultados. Especialistas coinciden en que la acumulación de demora es consecuencia de factores estructurales más que de fluctuaciones coyunturales. Por un lado, hacen mención a la falta de profesionales y a una población envejecida que genera una demanda constante de atención sanitaria. A ello se suma la presión sobre los quirófanos: “Se potencian quirófanos en detrimento de consultas”, afirman. También ponen como causa el “escaso filtro de Primaria” como causa del tapón en consultas externas y las recientes huelgas sanitarias con la consiguiente reorganización de agendas. “La solución en cualquier caso es difícil”, dicen un médico especialista de Avilés.

Especialidades

A nivel global, en el Hospital Universitario San Agustín se esperan cuatro meses por una consulta y hay servicios que han agilizado los tiempos de atención: en Dermatología, por ejemplo, la espera media es de 37 días; en Cardiología de veinte, Digstivo de 13 días, Neurología de 68 o Reumatología de 22.

Pruebas de imagen

En paralelo, el Hospital San Agustín mantiene una intensa actividad diagnóstica durante enero. Más números: enero cerró con 1.067 personas pendientes de resonancias magnéticas, 1.919 de ecografías, 446 de tomografías computarizadas, 462 de colonoscopias y 177 de mamografías, cifras que lo sitúan entre los hospitales con mayor volumen de pruebas de imagen en Asturias y muestran la presión asistencial que soporta la población del área de Avilés.