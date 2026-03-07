Asturias reivindica la importancia del feminismo desde Luanco: "Hay que convencer a los paisanos que sin nosotras van de culo"

"Hay que convencer a los paisanos que sin nosotras van de culo". Laura González, exeurodiputada y expresidenta de la Junta General del Principado, sintetizó en una frase el espíritu del 8M en Asturias. El Museo Marítimo de Luanco acogió el acto institucional en defensa de los derechos de las mujeres, donde Adrián Barbón, presidente del Principado, anunció una nueva ley de igualdad "que luchará contra la violencia digital y la prostitución". Además, se produjo un debate intergeneracional entre la política castrillonense y Eva Mejido, vicepresidenta del Telecable Hockey, donde ambas ofrecieron sus posturas sobre la actualidad y el futuro del feminismo.

"Cuando empecé en política tenía tres jornadas: la política, la de enfermera y lo de casa", recordó González, quien puso en valor los derechos ganados por las mujeres desde su juventud hasta la actualidad. "En mi época había que pedir permiso hasta para abrir la puerta. El salto ha sido enorme", señaló la castrillonense, que, tras mostrar su miedo "porque según las encuestas el 50% de los hombres ahora mismo se sienten desprotegidos", puso sobre la mesa que "hay que ir a hablar de feminismo a aquellos lugares donde la gente duda y no está convencida, donde se está engañando a los jóvenes". "No es de recibo que, a pesar de las leyes de igualdad, sigan muriendo mujeres. Hay que seguir trabajando", sostuvo la exeurodiputada.

Mejido, que a sus 23 años ya es vicepresidenta del club más laureado de Asturias, expuso algunos de los retos que tienen las mujeres dentro del mundo del deporte. "La primera barrera es que, a pesar de ser profesionales, tienes que llevar una vida paralela para poder garantizarte un futuro. Además, muchas veces nos vemos desfavorecidas por las instituciones. Un ejemplo son los horarios en los que competimos", señaló la exjugadora, que cree que, para que el feminismo siga cogiendo fuerza, es importante "dejar de lado la crispación". "Es muy importante conversar desde un punto de vista respetuoso con la intención de escuchar y aprender", indicó la gijonesa.

EN IMÁGENES: El acto institucional del 8M Asturias en el Museo Marítimo de Luanco / Mara Villamuza

Una nueva ley de igualdad

Barbón, por su parte, confesó que "nada me gustaría más que dejar de convocar este acto, pero eso solo sería admisible si la igualdad fuese real". "Hoy en día la igualdad plena es una utopía y está en riesgo. La amenaza de la involución es un peligro manifiesto, pero saldremos a la calle a dar batalla. Al que le estorbe el feminismo, que se aguante", dijo con contundencia el socialista, la misma con la que entonó un rotundo "no a la guerra y no a la represión internacional". El presidente de Asturias anunció una ley de igualdad que luchará "contra la violencia digital y la prostitución".

En este contexto, destacó algunas de las iniciativas que está llevando a cabo el gobierno, como la ampliación del programa Coeducastur y la creación del sello coeducador para reconocer a los centros que promueven la educación en igualdad. “La educación en igualdad es la única vacuna contra la violencia de género”, afirmó. Además, también ampliará la red de protección con la creación de doce pisos de primera acogida en la Casa Malva y ha reforzado el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. "Invertir en igualdad es salvar vidas, nos hace mejores y crea una sociedad mejor", insistió Barbón, que cree que "el único camino para derribar barreras es avanzar en igualdad, con más compromiso, más valentía y más feminismo".

Jorge Suárez, alcalde de Gozón, y Alba Escandón, concejala de Igualdad, fueron los encargados de abrir el acto. El regidor subrayó que "no debemos consentir que se juegue con los derechos de las mujeres" y confesó su temor por el "momento peligroso que vivimos". "La involución es una realidad. De poco sirve ganar el relato si los que manipulan el algoritmo no creen en la igualdad y en la justicia", apuntó. Escandón también reafirmó la idea de justicia. "Hoy es un día para reconocer a aquellas mujeres que, desde el anonimato, sostuvieron la vida de pueblos y ciudades. Cada derecho conquistado es un esfuerzo colectivo", comentó la edil gozoniega, que recordó que "no se pueden dar los derechos por garantizados". "Cada vez hay más discursos enfocados al retroceso, no se puede dar ningún paso atrás en materia de igualdad ni de derechos a las mujeres", sentenció.