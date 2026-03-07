Avilés implanta la zona de bajas emisiones sin cambios significativos para la ciudadanía

Ni grandes cambios, ni obligación de cambiar el vehículo, ni restricciones que supongan una penalización para la ciudadanía, el comercio o la actividad económica. El Proyecto de Ordenanza Municipal de la zona de bajas emisiones (ZBE), con la que Avilés se adaptará a la normativa europea que deben cumplir todos los municipios de más de 50.000 habitantes, no supondrá apenas cambios para la ciudadanía.

Esto es así por dos motivos: porque Avilés ya cuenta desde hace décadas con un centro histórico peatonal regulado y consolidado y porque la ciudad cumple con la normativa ambiental –los valores de contaminación están por debajo de los límites legales vigentes-, lo que ha permitido que el Ayuntamiento de Avilés no haya tenido que establecer restricciones a un ámbito mayor.

La ZBE es una medida clave para mejorar la calidad del aire, proteger la salud pública y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sostenible. El concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García, ha explicado que "Avilés implantará una ZBE flexible, razonable y adaptada a nuestra realidad. No va a suponer un gran cambio para la ciudadanía porque se apoya en un modelo de movilidad que ya está muy avanzado".

¿Qué cambios implica la ZBE en Avilés?

-En la zona peatonal de la ciudad, aprobada ya en 2008, no hay ningún cambio. La regulación del acceso continuará exactamente igual. Se trata del casco histórico, la Plaza y calle de Pedro Menéndez y la Plaza de La Merced. Esta área, cuyo uso es preferentemente peatonal, solo cambia el nombre, que pasa a denominarse zona de bajas emisiones de coexistencia peatonal (ZBEP).

Mejorar la calidad del aire, proteger la salud pública y apostar por una movilidad más eficiente, segura y sostenible son los objetivos de la ZBE

-Se ha definido una zona de bajas emisiones ampliada (ZBEA) que incluye las calles aledañas al casco histórico: Conde del Real Agrado, La Libertad, Las Artes y Palacio Valdés, Eloy Caravera y calle Del Marqués. También la Plaza del Carbayedo. La aplicación de la ZBEA comenzará en 2028 y estará implantada el 2030. Actualmente en todas estas calles, excepto en la Del Marqués, pueden estacionar residentes y el acceso está permitido para carga y descarga. Una vez implantada, podrán seguir haciéndolo.

La calle Del Marqués es la única calle de Avilés en la que habrá cambios para el estacionamiento en superficie tras la implantación de la ZBEA. En esta vía sí podrán estacionar residentes, usuarios de garajes y del CIFP.

Fases de la ZBEA en Avilés

La nueva ordenanza municipal, por tanto, solo afectará a las calles de la ZBEA y se desplegará por fases, con un calendario de implantación progresivo, flexible y que no implicará cambios bruscos para la ciudadanía.

Es decir, para cuando entre en vigor, la ZBEA afectará a los turismos y furgonetas ligeras con más de 28 años y 22 años de antigüedad y que no se encuentren en los supuestos autorizados que recoge la normativa, como residentes, propietarios/arrendatarios de garajes, comerciantes, personas con movilidad reducida, carga y descarga y otros supuestos autorizados.

La ZBE en Avilés se ha diseñado para facilitar el día a día de quienes viven o trabajan en la zona, garantizando una transición gradual y con autorizaciones específicas hasta 2031 en los casos más sensibles. De hecho, el aparcamiento no se verá afectado, pues ya eran plazas reservadas a residentes y carga y descarga (únicamente la calle el Marqués dispone de zona naranja y azul). Además, se ha contemplado regular como situación excepcional el aparcamiento interior del CIFP.

Estas autorizaciones reducen al mínimo el impacto en residentes, comercios y profesionales, buscando siempre equilibrio entre salud pública y actividad económica y están dirigidas a residentes empadronados, propietarios o arrendatarios de garajes, comercios y actividades económicas dentro de la ZBE, personas con movilidad reducida, profesionales y actividades que requieran vehículo como herramienta de trabajo, carga y descarga y distribución urbana de mercancías, clientes de hoteles, obras autorizadas y situaciones excepcionales.

"Esta ZBE no es un modelo extremo ni restrictivo, sino una propuesta equilibrada que: respeta el día a día de la ciudadanía, protege al comercio y la actividad económica, aprovecha medidas ya existentes (como las zonas estanciales, ORA ambiental o calmado de tráfico), y nos permite alinearnos con los objetivos climáticos europeos sin generar tensiones, ni cambios bruscos", concluye García.