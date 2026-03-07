La comercialización del suelo de Baterías en Avilés acumula una demora de tres años

"Pese a la demora surgida no preveo desvío de costes ni de plazos en el plan de Baterías", proclamaba, seguro, hace casi un lustro, mediado 2021, Antonio Cervera presidente de la sociedad pública Sepides (Grupo SEPI), quien entonces llevaba el timón del desarrollo del suelo de las antiguas baterías de cok de Ensidesa, un espacio en el que Avilés deposita grandes esperanzas de reindustrialización e impulso del sector de la innovación. Cervera garantizaba en ese momento que ni el covid, ni la investigación al exdirigente socialista avilesino Álvaro Álvarez por un presunto tráfico de influencias relacionado con el contrato de demolición de las Baterías, ni el recurso posterior de una de las empresas que optaron a la obra interceptarían el cronograma previsto por Sepides.

La realidad, en esta ya próxima primavera de 2026, dice más bien lo contrario a lo que hace cinco años defendía Antonio Cervera. Sepides esperaba en 2021 establecer una "comercialización precoz" de parcelas en este ámbito para, además de ganar tiempo, facilitar los análisis de usos del suelo, el ajuste del plan urbanístico y la propia urbanización. Según los plazos que manejaba la sociedad, el proyecto de urbanización del ecoparque de Baterías debía estar listo para finales del año pasado, lo que permitiría iniciar las obras en el primer semestre del presente ejercicio, de manera que, según Sepides, en 2027 se pudieran ocupar las primeras parcelas, y si hubiera un interés claro, se acelerarían las obras en la que fuera necesario. En el momento presente no se ha dado ni una ni otra circunstancia. De hecho, antes de dos años no se espera que se pueda entrar a ocupar esos terrenos.

La sociedad estatal está pendiente de finalizar los que serán los pliegos de comercialización, que fijarán las condiciones para posibles interesados en esas 33 hectáreas de suelo industrial. Sobre la mesa, dos opciones: la del Puerto de Avilés, que esta misma semana obtuvo el respaldo explícito (y público) del Gobierno del Principado, y la de la multinacional tecnológica Indra, de la que se sospecha que habría declinado mantenerse en esa pugna por los terrenos a cuenta de las "presiones" surgidas y con oportunidades en otras regionales para sus mismos planes vinculados al sector de Defensa.

El anuncio de Blanco: 2026

El encadenamiento de demoras se va haciendo más visible con el tiempo. Tras las palabras de Cervera, en la primavera de 2021, llegó Francisco Blanco a la presidencia de Sepides. Y en enero de 2025 dijo en un acto público en el Ayuntamiento de Avilés que las parcelas del futuro ecoparque de Baterías estarán listas a finales de 2026 para entregar a las empresas que quisieran asentarse en ellas. Esa era entonces la previsión del propietario del suelo. Ahora, con un nuevo responsable al frente de Sepides, lo que se espera ya más allá de los plazos es que logre dirimir cuál de las dos opciones sobre la mesa será la que marcará el futuro de los terrenos de la antigua coquería avilesina.

Industria alarga dos o tres años el proceso

En el Gobierno regional la postura del PSOE ha quedado clara por boca del consejero de Industria, Borja Sánchez, quien señaló esta misma semana en la Junta General del Principado, a preguntas del PP, que la propuesta realizada desde la Autoridad Portuaria de Avilés para hacerse con las 33 hectáreas del ecoparque de Baterías era "legítima" y "coherente", alineada con el plan estratégico del Puerto para la próxima década. No obstante, el Consejero también dejó claro que el proceso en marcha de descontaminación de los terrenos para su urbanización posterior se prolongará, al menos, dos o tres años, lo que abunda en el retraso que acumula el proyecto inicial.

Noticias relacionadas

La postura de IU

La posición de IU, en paralelo a la de la organización en Avilés, marca ciertas diferencias respecto al ala socialista del ejecutivo regional. La diputada Delia Campomanes recuerda que "lo que se haga en los terrenos de baterías, tiene que ser para actividad productiva generadora de empleo". Y, en cualquier caso, sea el Puerto o cualquiera otra entidad, lo que rechazarían los socios de gobierno es que se planteara "como terreno única y exclusivamente de almacenaje, porque eso no cumple los objetivos que unos terrenos como los de Baterías, que es favorecer procesos de reindustrialización".