Fabiana Garrido presenta en su propia casa en Avilés “Mientras tanto, un viaje mágico”, un homenaje íntimo a la memoria de su madre

Fabiana Garrido comenzó a escribir sus recuerdos tras el fallecimiento de su madre Cristina hace casi 3 años. Los juntó en un libro tras el consejo de una amiga y, finalmente, en diciembre de 2025 autopublicó "Mientras tanto, un viaje mágico", que al principio iba a ser tan solo un regalo para su familia. Con el manuscrito ya terminado, Garrido decidió dar un paso más y compartirlo también con otras personas que pudieran sentirse reflejadas en esas páginas. Por eso, tras la decisión de "compartir una historia muy personal, basados en momentos muy concretos", a la escritora le gustaría que "se convierta en un espacio para que cada uno pueda vivir sus propios recuerdos".

Como se trata de una historia de "memoria familiar", según explica, quiso hacer la presentación de su libro este sábado en su casa. El ambiente, lejos de la formalidad de una librería o un auditorio, busca reproducir la cercanía que atraviesa todo el relato. Rodeada de sus más queridos, cuenta que "no hay mejor manera de honrar el espíritu del libro, pues habla de la vida cotidiana y del duelo. Pero también se encuentra con mucho agradecimiento y es, sin duda, una celebración de la vida". Y aunque "se trata de todo un desafío, mi casa tiene mucho que ver con lo que quiero transmitir".

Es el mismo salón el que aparece en la fotografía de la portada del libro. La estancia, luminosa y llena de objetos cotidianos y sus dos gatos, se convierte así en una prolongación natural de la historia que narra. Y esa misma silla es en la que se sienta para escuchar a Béznar Arias recitar un poema y su breve biografía, acompañado del piano de su hijo, Juan Arias. Garrido comenta que "escribí todo esto con el objetivo de poner a salvo todos los recuerdos de mi madre, todo aquello que no se podía ir con su partida", pero que "me fui encontrando con que no tenía que salvarlas, sino recordarlas".

En ese proceso de escritura, explica, también fue descubriendo nuevas formas de mirar el pasado. Cada relato funciona como una pequeña ventana a distintos momentos de su vida familiar: gestos cotidianos, celebraciones, silencios y aprendizajes que marcaron su relación con su madre. "No es ni una biografía ni una novela tradicional: son relatos cada uno con nombre que comparten momentos a personas que no conocieron a mi madre, pero que serán familiares con ella porque yo di a conocer su historia", asegura. Y, próximamente, estará disponible en las librerías de Avilés para que todo el mundo pueda leerlo.