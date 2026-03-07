Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gastronomía japonesa y asturiana, unidas en Bañugues: el peculiar plato que ofrecieron en uno de los festivales más populares de Asturias

En el festival del oricio de Bañugues cuentan con despachar dos toneladas y media de producto

Ambiente en el festival del oricio de Bañugues

Ambiente en el festival del oricio de Bañugues / B. G.

N. Menéndez

Bañugues, como es ya tradición, se ha convertido durante este fin de semana en la capital asturiana de los oricios. El pueblo gozoniego celebra la 42ª edición de su festival gastronómico, donde tienen previsto despachar dos toneladas y media de este producto, uno de los productos más codiciados en el Mar Cantábrico.

En Bañugues preparan este producto de una infinidad de maneras, desde en empanada hasta en croquetas. Además, este año, como novedad, en el festival se pudo consumir sushi de oricio, una nueva receta que encantó al público asistente. Eso sí, esta variante tan solo se pudo comer durante el primer día del festival, el pasado viernes.

Sushi de oricio

Sushi de oricio / B. G.

El festival del oricio de Bañugues está volviendo a tener una gran aceptación por parte del público. Este domingo será el último día que se pueda disfrutar del evento. La docena de este manjar se vende a 23 euros.

