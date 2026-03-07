Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: "Quizás haya sido provocado"

“La Guardia Civil me ha dicho que investigarán el incendio porque es muy raro. Los plomos estaban bajados. Quizás ha sido provocado”. De camino a Salinas, Ramón Cuervo hacía cábalas sobre lo que le ocurrió, en la noche del jueves al viernes, a su negocio. Las llamas destrozaron su escuela de surf, Alamar, quemando todo el techo y haciendo daño en casi todas las partes del edificio. Los daños, calcula, rondarán el millón de euros. “Lo prioritario es que no se ha hecho daño nadie”, sostiene.

Cuervo cuenta que la Guardia Civil estudia abrir una investigación por el incendio. “Me dijeron que les parecía muy raro que, no habiendo nadie allí, se prendiese fuego de repente”, señala el afectado, que especula sobre el hecho de que “quizás fue provocado”. “Lo van a investigar”, subraya. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que esa investigación ya está abierta, algo que sucede en todos los incendios que se originan en Asturias.

A pesar de la voracidad de las llamas el incendio tan solo dejó daños materiales. “Nosotros tenemos actividad prácticamente todo el año, menos mal que no había nadie. Lo prioritario es que nadie se haya hecho daño”, insiste Cuervo. El empresario aún no ha hecho el cálculo definitivo sobre el posible coste de la reparación del edificio.

"El incendio ha sido terrorífico, las imágenes sobrecogen. Menos mal que no se mancó nadie", señala Laura Sánchez, vecina de Salinas. Durante todo el viernes fueron muchos los curiosos que quieren ver en primera persona los restos del incendio que calcinaron la escuela de surf. Todos celebran que nadie haya resultado herido. "Si esto llega a pasar en verano, en plena temporada de surf, podría haber pasado algo muy gordo", sostiene la castrillonense.

Luis González reconoce que se enteró de lo sucedido por LA NUEVA ESPAÑA. "Vivimos en la otra punta del pueblo y no escuchamos nada. Es una pena, esta escuela mueve mucha gente en verano", apunta el vecino, que quiso acercarse hasta el lugar de los hechos "para ver la gravedad del asunto". "Lo más importante es que no haya daños personales. Los edificios se pueden volver a construir. Eso sí, esta reparación va a salir por un ojo de la cara", vaticina. Y es que desde la calle se puede apreciar a la perfección la gravedad del incendio. Toda la cubierta del inmueble ha desaparecido a cuenta de las llamas, aunque en la planta baja, la más cercana a la calle, donde hay diferentes tipos de vegetación, no ha habido daño alguno.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 7.32 horas, pero, a pesar de ello, varios efectivos se desplazaron, "por protocolo", a la zona al mediodía de este viernes, al objeto de comprobar que todo se encontraba en calma. Ataviados con una cámara térmica, tuvieron que intervenir con una manguera para apaciguar una zona de la que aún salía humo. "No me quiero imaginar el trabajo que han tenido que hacer. Ves los vídeos del fuego y dan mucho miedo. Menos mal que no pasó una desgracia", afirma Sonsoles Blanco, que cambió el trayecto de su habitual paseo con su perro para acercarse hasta el edificio. "En Salinas no se habla de otra cosa", asegura.

El incendio provocó que cinco personas, entre ellas dos menores y una señora en silla de ruedas, tuviesen que ser desalojadas durante unas horas de su casa, dada la voracidad de las llamas. Ahora la Guardia Civil investigará las causas del suceso. Las llamas se desataron a las 4.10, según informa el SEPA. Al lugar se desplazaron once bomberos del SEPA y dos mandos, jefe de zona y jefe supervisor, además de dos autoescaleras, cinco autobombas, dos de ellas nodriza, un vehículo de transporte de personal y dos de mando. También intervinieron efectivos de la Benemérita y de la Policía Local de Castrillón.