El influencer asturiano Alexsinos, pregonero del Bollo en Avilés: "Me lo dicen y no me lo creo"

"Es una responsabilidad pero es una de las cosas que más ilusión me pueden hacer. Cuando me llamó el Ayuntamiento para ofrecérmelo, además de ponerme súper contento, no lloré por vergüenza, se me pusieron hasta los pelos de punta. Yo que nací en el Hospital San Agustín, me crié en Versalles, fui al Carreño Miranda y quién me iba a decir a mi que iba a ser pregonero de las fiestas de El Bollo, me lo dicen y no me lo creo. Estoy súper agradecido y deseando que llegue el día para veros a todos allí y pasarlo bien contándoos todo lo que os quiero contar". Estas fueron las primeras palabras del influencer Alexsinos tras conocer que será el encargado de leer el pregón de las fiestas del Bollo el próximo 5 de abril a mediodía, en el escenario que se instalará en la Plaza de España.

Alexsinos nació hace 40 años en el barrio de Versalles y se mudó por trabajo a Madrid donde estudió Publicidad y Relaciones Públicas. A raíz de la pandemia comenzó su crecimiento como creador de contenidos y gracias a su característica máscara, con la que se dirige a sus seguidores en las redes sociales, se popularizó convirtiéndolo en uno de los creadores de moda a nivel nacional, llegando a formar parte en 2023 de la lista de Forbes del Best Content Creators. Este sábado se presentó como "un chaval normal que compra en la plaza, toma un vino en Galiana, una persona anónima". Alexinos estará con su máscara en el pregón del Bollo.

Con más de 260.000 seguidores en Instagram, Alexsinos se ha hecho viral por comentar la actualidad con toques de humor y un lenguaje propio, donde en sus chistes nunca faltan los guiños locales a su Avilés de nacimiento. Ha popularizado en redes términos como 'hermanas' o 'merche' para dirigirse a diferentes colectivos. Actualmente trabaja en una agencia de publicidad y colabora en el programa 'El Despertador' de Radio Nacional de España. Además es autor del libro 'Recordar el ayer' donde hace un repaso, a modo de anuario, de lo acontecido en España desde el año 2000.