Riesgo extremo: así está la situación en uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés

La Policía Local de Soto del Barco alerta de que se ha agravado la situación en el paseo de la Playa de los Quebrantos

Estado del paseo de la playa, este viernes.

Estado del paseo de la playa, este viernes. / Lne

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Soto del Barco

Riesgo extremo. La Policía Local de Soto del Barco alerta que los problemas del paseo de la Playa de los Quebrantos se han agravado durante las últimas horas. Según informan, se han producido más desprendimientos en la zona, que desde el pasado miércoles estaba cerrada al público el azote de la mar.

"Se prohibe el paso desde la zona del reloj de sol hasta el mirado. Está prohibido acercarse para sacar fotos", señalan los agentes sotobarquenses, que temen que, durante los próximos días, pueden producirse nuevos desprendimientos en la zona que hagan que la situación se agrave. "Rogamos que se respete la señalización y que actuén con responsabilidad", subraya la Policía Local.

Este episodio se suma a lo vivido hace unos días, cuando los propios agentes de Soto del Barco tuvieron que cortar el paseo de la playa por culpa de que la mar se había llevado parte del talud que sostiene la zona. El asunto está en manos de Demarcación de Costas, tras el aviso por parte del Ayuntamiento de Soto del Barco. Los técnicos tendrán que inspeccionar el estado en el que ha quedado el paseo.

Noticias relacionadas

Los vecinos de La Arena tendrán que estar muy pendientes de lo que ocurra en la mar durante las próximas horas. Durante la joranada de hoy se esperaba oleaje del noroeste, con olas de 4 a 5 metros y vientos de hasta 60 kilómetros por hora con episodios intensos de lluvias, con hasta 40 milímetros de precipitación por metro cuadrado.

