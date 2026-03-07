La senda Costa Norte de Castrillón revalida la bandera de Senderos Azules por su calidad ambiental

La senda Costa Norte luce un año más la bandera de Senderos Azules que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. El alcalde, Eloy Alonso y la concejala de Turismo, Marián Carbajal, asistieron este viernes a la entrega de estas banderas en un acto que se celebró en el Castillo de Cullera (Valencia) y se reconoció el itinerario "por su calidad ambiental, conservación, información, educación ambiental y uso público responsable".

"Nuestra candidatura fue elegida de forma unánime por un jurado compuesto por treinta investigadores, profesores y profesionales especialistas en medioambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad, educación física y deporte, coordinador por ADEAC-FEE", recalcaron desde el gobierno local, y agregaron: "Es un orgullo que nuestra senda Costa Norte, integrante de un entorno natural y cultural para el disfrute de toda la ciudadanía de Castrillón, haya sido distinguida con este galardón".

Kilómetros

La senda Costa Norte, que va desde San Juan de Nieva hasta el playón de Bayas (conocida popularmente como el Sablón), supone un recorrido de unos 18 kilómetros "de increíbles vistas a playas, acantilados y Monumentos Naturales, como la Isla de la Deva, la mayor isla de toda la costa asturiana o las dunas de El Espartal, el sistema de dunas más extenso de Asturias", según consta en la web de Turismo de Castrillón.

Desde 2020

Su recorrido combina tramos en pista y tramos hormigonados o asfaltados, estando acondicionada para hacerla tanto a pie como en bicicleta. Su dificultad, según el mismo enlace, está clasificada como media, teniendo una pendiente máxima del 38,2% y tardando en realizar su recorrido completo a pie en unas 6 horas. La senda recibió en el año 2020 por primera vez el distintivo de Senderos Azules.