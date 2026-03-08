Aumentan un 4% las actuaciones de la Policía Local de Castrillón: tráfico y detenciones, entre los indicadores al alza

La memoria anual de la Policía Local del concejo de Castrillón refleja que el cuerpo registró durante 2025 un aumento del 4% en las actuaciones respecto al año anterior, con un total de 3.779 informes, frente a los 3.619 contabilizados en 2024, 160 más.

Esto confirma un ligero incremento de la actividad policial en el municipio, donde destaca el aumento en materia de tráfico y detenciones. El número de accidentes en Castrillón experimentó un ligero repunte, pues durante 2025 se registraron 182 siniestros, 11 más que el año pasado, que fueron 171. Por otra parte, los atropellos descendieron de 8 a 6. En cuanto a las detenciones practicadas por la Policía Local, también aumentaron levemente, pasando de 19 a 22 el pasado año.

En el informe destacan el trabajo del programa agente tutor, a través del cual la Policía Local refuerza su colaboración con los centros educativos. Los agentes realizaron 85 actividades de educación vial y prevención. Asimismo, mantuvieron 56 reuniones con equipos directivos y familias para abordar diferentes situaciones relacionadas con menores. Sin embargo, uno de los indicadores que más crece en la memoria es el relativo al absentismo escolar, que aumentó de 6 a 33 intervenciones.

Otros indicadores reflejan variaciones en las intervenciones más habituales. Las caídas en la vía pública subieron de 38 a 42, mientras que las asistencias por caídas en domicilios descendieron de 61 a 42. También se redujeron las actuaciones relacionadas con problemas sanitarios, que pasaron de 46 a 24.

Pero uno de los aspectos más destacados es la reducción de horas extraordinarias, que se situaron en 1.002 durante en 2025, frente a las 1.997 horas del año anterior. Esto supuso, según se explica en el informe, un ahorro económico de alrededor de 16.000 euros para el Ayuntamiento de Castrillón.

La memoria de actividades resalta algunas actuaciones que marcaron el 2025, como el apagón nacional del 28 de abril que les obligó a reforzar las labores de control y asistencia en el concejo durante varias horas o la identificación de 71 menores alojados en un albergue turístico de Salinas sin suministro de agua o electricidad.

Desde el gobierno municipal aseguran que "el funcionamiento del cuerpo policial local ha mejorado considerablemente con la dotación de personal y del material necesario para el cometido de sus funciones". Además, contemplan "la implementación de medidas que favorecen la prevención o en su caso el esclarecimiento de delitos, como la instalación de cámaras en espacios públicos señalados", así como afirman su colaboración en el "seguimiento de las órdenes de protección de las mujeres en víctimas violencia de género, así como en su prevención".