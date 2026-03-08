Los bomberos de Avilés atienden la mitad de los avisos en 14 minutos o menos, según datos de 2025

Dos graves incendios en Avilés en la última semana dan muestra del día a día de los bomberos del parque de Avilés, profesionales que “vuelan” por las carreteras con sus sirenas a todo volumen con tres objetivos: salvar vidas, bienes y proteger el medio ambiente. Saben bien que en su profesión el tiempo es oro, por eso entienden únicamente del minutero: el parque de bomberos de Avilés realizó un total de 945 intervenciones a lo largo de 2025, con un tiempo medio de respuesta de 19,2 minutos desde la salida del parque hasta la llegada al lugar de la emergencia. No obstante, los datos reflejan que la mitad de los avisos se atienden en 14 minutos o menos, que es la mediana registrada en el periodo analizado.

En cuanto a la tipología de las actuaciones, la intervención más habitual fue la retirada de plagas, fundamentalmente de abejas o avispas, con 296 servicios, lo que supone el 31,3% del total.

Lo de Avilés no es un hecho aislado: a nivel regional, una de cada cuatro salidas de los bomberos es para controlar nidos de velutina, y los trabajadores consideraron el pasado verano que era un exceso y demandaron un protocolo para aliviar a este servicio de emergencias de esta enorme carga de trabajo extra".

Rescates, cornisas e incendios

A distancia de los enjambres se sitúan los rescates en medio urbano, con 105 actuaciones (11,1%), seguidos por intervenciones relacionadas con elementos de edificios, como retirada de cornisas, aleros o partes de fachadas, con 45 servicios (4,8%).

Entre los incendios más frecuentes destacan los de elementos urbanos aislados (43 intervenciones), los incendios de vehículos ligeros (33) y los conatos de quemas (32). También se registraron 30 incendios de matorral y 22 incendios urbanos de distinta tipología.

Otras actuaciones habituales fueron aperturas de viviendas o locales (35 casos), falsas alarmas de emergencias (29), asistencia a víctimas sin excarcelación (21) o incendios en pisos en altura (21), siempre según los datos facilitados por el SEPA.

Más de la mitad de las intervenciones, en Avilés

Desde el punto de vista territorial, Avilés concentra más de la mitad de las actuaciones, con 493 intervenciones (52,2%). El segundo concejo con mayor actividad fue Castrillón, con 148 servicios (15,7%), seguido de Corvera de Asturias, con 96 (10,2%), y Gozón, con 92 intervenciones (9,7%). También destacan Carreño, con 85 actuaciones (9%), mientras que el resto de servicios se repartieron entre Illas (9), Llanera (5), Soto (5) y Pravia (4), además de ocho intervenciones en otros concejos.

En conjunto, los datos reflejan que la actividad del parque se concentra principalmente en el área central de su zona de cobertura, con un volumen elevado de actuaciones vinculadas a incidencias cotidianas y preventivas, especialmente las relacionadas con plagas y rescates urbanos.