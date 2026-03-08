Una campaña de apoyo en redes logra recaudar 4.000 euros para los propietarios de la escuela de surf de Salinas cuya sede fue pasto de las llamas

"Amigos de Alamar" ha iniciado una campaña de recogida de fondos para contribuir a recuperar la casona de Salinas, sede de la escuela de surf Alamar, que la noche del jueves al viernes fue pasto de las llamas. "Amigos y familia de Alamar nos hemos organizado para lanzar esta campaña porque sabemos que el camino que tienen por delante es duro.

Para todos nosotros, Alamar es mucho más que un Surf House. Es una comunidad de amigos que se ha forjado durante muchos años. Alamar nos ha dado mucho y ahora nos toca a nosotros remar por ellos", defienden. Ayer a primera hora de la tarde ya habían recaudado 4.140 euros. "Sabemos que esto no es una donación a una ONG, sino algo mucho más personal y urgente: es un abrazo en forma de apoyo económico para levantar el negocio de nuestros amigos y recuperar el punto de encuentro de todos", dicen.

Noticias relacionadas

El incendio provocó que cinco personas, entre ellas dos menores y una mujer en silla de ruedas, tuviesen que ser desalojadas durante unas horas de su casa, dada la voracidad de las llamas. Ahora la Guardia Civil investiga las causas del suceso. Las llamas se desataron a las cuatro y diez de la madrugada, según el Servicio de Emergencias del Principado. Al lugar se desplazaron once bomberos del SEPA y dos mandos, jefe de zona y jefe supervisor, además de dos autoescaleras, cinco autobombas, dos de ellas nodriza, un vehículo de transporte de personal y dos de mando. También intervinieron efectivos de la Benemérita y de la Policía Local de Castrillón. Pasadas las siete y media de la mañana se dio por extinguido el fuego aunque aún son visibles desde el exterior los daños que provocó en el inmueble.