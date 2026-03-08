"Un latido que nos une": la gala solidaria agota entradas
"Un latido que nos une" es el nombre de la VIII Gala solidaria que se celebró anoche en el Santa Cecilia con el sello de la Hermandad de la Santa Cruz. La fiesta, con entradas agotadas desde hacía días, era a favor de los afectados por cardiopatías congénitas, un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. En la fiesta hubo cena/cóctel, rifa de regalos y ambientación musical hasta bien entrada la madrugada. En la imagen, asistentes a la fiesta solidaria de la Santa Cruz.
