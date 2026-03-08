Nortur explorará el atractivo de la geología cantábrica

Nortur es la feria del Campismo y el Caravanismo. Se celebrará en Avilés, en el pabellón de La Magdalena, del 13 al 15 de este mes. La feria se presenta "como un espacio de ocio y una fiesta del turismo de naturaleza, con una programación que incluirá diversas actividades, presentaciones y jornadas técnicas para todos los públicos".

Nortur, que lleva el sello de la Cámara, abrirá al visitante "un mundo a su alcance para explorar en familia con actividades que abordarán el cicloturismo como producto turístico o el atractivo de la geología cantábrica, pasando por la visión desde Asturias del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, cuando muchos campistas estén bajo un cielo convertido en espectáculo".

La programación de Nortur será la antesala del periodo vacacional por excelencia con actividades para conocer la nueva suite tecnológica diseñada específicamente para campings, el cicloturismo como producto turístico, la fascinante geología cantábrica, la presentación de Producto "Reto Boal" o el acto de entrega de los Premios Campings de Asturias.