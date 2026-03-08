La Policía Local inicia una campaña de control de las sillitas en coches
El uso de sistemas de retención homologados, cinturón de seguridad y SRI, se ha venido demostrando como el más sencillo, rentable y eficaz
M. M.
Avilés
Desde hoy, lunes día 9, y hasta el domingo 15 de marzo, la Policía Local de Avilés llevará a cabo una campaña de vigilancia y control en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) por el casco urbano, que se centrará en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (sillitas).
El uso de sistemas de retención homologados, cinturón de seguridad y SRI, se ha venido demostrando como el sistema de seguridad vial más sencillo, rentable y eficaz, en todo tipo de vías y trayectos. Aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen todavía graves lagunas.
