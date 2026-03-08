Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local inicia una campaña de control de las sillitas en coches

El uso de sistemas de retención homologados, cinturón de seguridad y SRI, se ha venido demostrando como el más sencillo, rentable y eficaz

Sillitas coche: tipos de sillas infantiles para el coche y cómo elegir la mejor

Sillitas coche: tipos de sillas infantiles para el coche y cómo elegir la mejor / NEOMotor

M. M.

Avilés

Desde hoy, lunes día 9, y hasta el domingo 15 de marzo, la Policía Local de Avilés llevará a cabo una campaña de vigilancia y control en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) por el casco urbano, que se centrará en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (sillitas).

El uso de sistemas de retención homologados, cinturón de seguridad y SRI, se ha venido demostrando como el sistema de seguridad vial más sencillo, rentable y eficaz, en todo tipo de vías y trayectos. Aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen todavía graves lagunas.

Los telecentros, el "clic" que enlaza con la Administración

La Policía Local inicia una campaña de control de las sillitas en coches

Una campaña de apoyo en redes logra recaudar 4.000 euros para los propietarios de la escuela de surf de Salinas cuya sede fue pasto de las llamas

Primavera reivindicativa en Avilés: los barrios reclaman más mantenimiento urbano y mejoras en los accesos, a pie y en autobús, al centro

Aumentan un 4% las actuaciones de la Policía Local de Castrillón: tráfico y detenciones, entre los indicadores al alza

Los bomberos de Avilés atienden la mitad de los avisos en 14 minutos o menos, según datos de 2025

