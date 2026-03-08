Primavera reivindicativa en Avilés: los barrios reclaman más mantenimiento urbano y mejoras en los accesos, a pie y en autobús, al centro

A pocos días para el comienzo de la primavera y, con la llegada de una nueva estación, las asociaciones de vecinos de Avilés se preparan para hacer de sus barrios lugares "más animados sin dejar de estar pendientes de sus necesidades". Los objetivos de todas ellas siguen la misma línea: ampliar la oferta de actividades, fomentar la participación juvenil e, incluso, "potenciar la colaboración con otras entidades de barrios vecinos", según afirma la presidenta de la asociación de vecinos de Villalegre, Patricia Leyva.

Afrontan la primavera "con una programación activa y un balance positivo en cuanto a la participación vecinal", pues durante los últimos meses "hemos mantenido una programación estable" dentro de sus actividades culturales, sociales y formativas. Sin embargo, no dejan atrás "varias necesidades prioritarias", como son "la mejora, limpieza y el mantenimiento urbano y de espacios públicos", asegura Leyva. Por otra parte, el presidente de la asociación vecinal de Valliniello, Alberto Velasco, afea el comportamiento del Ayuntamiento de Avilés hacia su parroquia: "No se hace nada para mejorar la vida aquí, somos el barrio más envejecido y abandonado".

Se quejan de que "no existe un transporte público decente, muchos puntos de la carretera para acceder a las paradas de autobús carecen de alumbrado público y son peligrosas y los barrios no están delimitados con letreros y genera confusión en casos de urgencia". Añade además que los vecinos de Valliniello, "los más envejecidos de Avilés", recuerda Velasco, "para poder acudir al supermercado más cercano tienen que dar un rodeo de casi 4 kilómetros". "Esperamos que el Ayuntamiento deje de tenernos abandonados, que ese clasismo desaparezca y podamos decir que en Valliniello nos tratan igual que a los barrios del centro", critica Alberto Velasco.

Falta de pediatra en La Carriona

Desde la asociación de vecinos de La Carriona, su presidente, Fran Mora, cuenta que "ya estamos empezando a trabajar en las fiestas del barrio, que son en septiembre, y en la XV edición del festival La Carriona Rock". Y aunque ya se hayan puesto en marcha con los preparativos festivos, "seguimos a la espera de que nos den una solución a la falta de pediatra en el centro de salud del barrio". Asimismo, esperan que el Ayuntamiento consiga "limpiar con más regularidad las fincas privadas que invaden suelo público, así como hacer las casas de los maestros vivienda pública o, incluso, construir más de este tipo para rejuvenecer el barrio".

La asociación de vecinos Pedro Menéndez acaba de finalizar con sus actividades programadas de 2025: "Empezamos ahora el año, como quien dice, pero ya tenemos algunas actividades planteadas como las lecturas poéticas en abril", explica su presidenta, Pilar Mariño. No obstante, piden "en lo que es la zona centro, más mantenimiento, lo llevamos muy mal cuando hacen pintadas. Sería necesaria una mejor conservación del pavimento, hay muchas losetas medio rotas y, de alguna manera, estaría bien que se viera más gente por la calle". Demandan también "más zonas para aparcar, pues las que hay están muy alejadas", algo que también requieren en Llaranes, así como "limpieza del río y más seguridad ciudadana".

La asociación de vecinos de Llaranes cuenta que "se viene mucho trabajo por nuestra parte, pues además de las actividades fijas, pensamos realizar una comida de convivencia y talleres de primavera para los más pequeños, así como viajes y excursiones". En La Magdalena, su presidente Gianluca Limatola explica que también se encuentran "muy volcados en esta época del año con la carrera de colegios que se celebrará el 25 de marzo". Asegura que participarán alrededor de 700 niños, a pesar de que "normalmente se realiza en octubre". De igual modo, Limatola pide para su barrio "un mejor mantenimiento de las baldosas y las aceras, alumbrado en el parque y conseguir un lugar en el que los niños puedan jugar atechados". Además, se viene una estación de cambios, pues "estamos a punto de hacer la asamblea general de socios, con el objetivo de acercar propuestas y a gente joven, con el objetivo de ampliar en términos de gente y dar mucha más frescura", dice su presidente, Gianluca Limatola.

Obras pendientes en El Nodo

Desde la asociación de vecinos del Nodo, su presidente José Luis Rodríguez, explica que para la primavera "seguiremos con las actividades del año pasado en contra de la soledad no deseada". A su vez, exigen "pequeñas obras en el barrio que pueden parecer menores, pero son muy importantes para la seguridad de todos nosotros, como continuar con la acera que van desde la travesía de la Iglesia hasta la parroquia, que se acaba a mitad de camino". Están "esperando a que saquen subvenciones" y necesitan "saber cómo va el tema del aparcamiento, muchos vecinos nos hemos quedado sin sitio y ya tenemos solicitada la zona de residentes".

Aunque no realizan actividades de momento, "nuestra labor consiste en reclamar las mejoras necesarias para el barrio", según explica la presidenta de la asociación de vecinos de Alto Vidriero, Alejandra Ferrero. Por ello, están a la espera del "inicio del expediente para la urbanización del estudio de detalle del área de planeamiento al que se comprometió el Ayuntamiento a finales de 2025, así como del proyecto del centro municipal integrado". Añade otra "tarea pendiente": "la cesión de un espacio en la escuela del Alto para desarrollar reuniones, charlas y exposiciones".

La visita del concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación en Avilés, Pelayo García, "se va a convertir en un encuentro regular para que pueda hacer un seguimiento de todas nuestras peticiones", confirma el presidente de la asociación de vecinos Jardín de Canto, Sergio Sanzol. Apunta que "este año vamos a tener inversiones dentro del plan de barrios, como la reforma del parque infantil de camino de Cantos y renovaciones de aceras", aunque aún tienen pendiente un tema tan "importante" como "el futuro de la escuela pública del barrio, pues es necesario un plan para poder salvaguardar este equipamiento".

En el barrio de Versalles "nos encontramos bastante satisfechos en cuanto al tema obras", asegura su presidente, Antonio Gil. Aunque destaca la importancia de "invertir en el centro sociocultural, ya que lleva muchos años sin cuidarse y el auditorio está sin calefacción". Sin embargo, creen necesario "tener en cuenta las condiciones de la barandilla del paseo del río de La Magdalena, que en un tramo es inexistente y el suelo se ha empezado a agrietar". Por oro lado, en Miranda necesitan "que nos arreglen el local, el edificio municipal tiene muchos desperfectos que a futuro quizá nos obligan a interrumpir la actividad", precisa su presidenta, Gemma García.

Seguirán con las mismas actividades de los últimos meses, "todo va bastante bien y, además, contamos con la colaboración de Cruz Roja". Y por parte de los vecinos del Carbayedo, inauguran un mes de marzo "lleno de iniciativas y campañas". Por ejemplo, "el 14 de marzo ya será el primer pasacalles de música profesional de Semana Santa y repetiremos el sorteo de bollos de Pascua". Contarán, según explica el presidente Belarmino Nieto, con la tercera edición de La Carbatapa, una jornada que "ha tenido una gran acogida". Asimismo, esperan "poner en marcha una serie de medidas para fomentar el movimiento y el flujo comercial en el barrio".