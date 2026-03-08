Los telecentros, el "clic" que enlaza con la Administración
Más de 200 personas se dieron de alta en el servicio digital en 2025, más de la mitad mujeres
M. M.
Los Telecentros de Avilés –uno en la calle Marcos del Torniello, 34 y otro en la Avenida de Oviedo, 9– ayudaron a la ciudadanía a realizar trámites en la sede electrónica municipal en 696 ocasiones durante 2025. Es uno de los datos que se extraen de la última memoria de actividad de las dos instalaciones, gestionadas por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés. Uno de los objetivos del servicio es dar soporte técnico para evitar la brecha digital ante el creciente volumen de gestiones online.
Entre enero y diciembre de 2025 se dieron de alta en los telecentros de Avilés un total de 218 personas. De ellas, 126 eran mujeres (el 67,94%) y 92 hombres (el 32,06%). Desde la puesta en marcha del servicio en 2001, la cifra de altas se eleva hasta las 17.063, el 58,83% mujeres y el 41,17% hombres.
Por edades, los usuarios y usuarias de los telecentros en 2025 tenían en su mayoría más de 50 años (el 43%), seguidos de quienes tenían entre 41 y 50 años (el 26%) y quienes se situaban entre los 31 y los 40 (19%). En cuanto a su situación laboral, se encontraban mayoritariamente desempleados (54%).
