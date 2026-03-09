Amigos del País otorga su premio anual a Los Valencianos

La Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, que preside Silvia Argüelles, entregará este jueves su galardón anual que irá, en esta ocasión, a la empresa avilesina Los Valencianos, que este 2026 celebra su primer centenario. Se da la circunstancia de que ya son cuatro las generaciones que han levantado un negocio que hace décadas se ha hecho seña de identidad de los avilesinos. De los premiados destacan "su integridad ética y empresarial, la aplicación de la excelencia en su trabajo y el impacto positivo que ha tenido en sus clientes y amigos".

La entrega del reconocimiento, anuncian desde la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, tendrá lugar este jueves, a las siete de la tarde, en un acto público que se celebrará en el Hotel Palacio de Avilés.