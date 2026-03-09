Amigos del País otorga su premio anual a Los Valencianos
El acto de entrega del galardón será este jueves, día 12, en el Hotel Palacio de Avilés
M. M.
La Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, que preside Silvia Argüelles, entregará este jueves su galardón anual que irá, en esta ocasión, a la empresa avilesina Los Valencianos, que este 2026 celebra su primer centenario. Se da la circunstancia de que ya son cuatro las generaciones que han levantado un negocio que hace décadas se ha hecho seña de identidad de los avilesinos. De los premiados destacan "su integridad ética y empresarial, la aplicación de la excelencia en su trabajo y el impacto positivo que ha tenido en sus clientes y amigos".
La entrega del reconocimiento, anuncian desde la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, tendrá lugar este jueves, a las siete de la tarde, en un acto público que se celebrará en el Hotel Palacio de Avilés.
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
- Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
- Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
- Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera