Avilés ya empieza a oler a bollo de Pascua: "Hechos en el momento, en un sitio pequeño y con mucho cariño"

Las confiterías avilesinas ya calientan motores para la Semana Santa de este año con el tradicional bollo mantecado, ligado a las celebraciones de la Pascua. "La gente ya pregunta por ellos, sus adornos y sus precios", cuenta desde la pastelería La Colosal, Margarita Rodríguez. Se trata de "una bonita tradición que los vecinos acogen con muchísimo cariño y todos ellos están más que dispuestos a mantenerla", explica, "pues los vendemos durante todo el año, pero en estas fechas se hace de una forma más especial". De hecho, ya están presentes en los escaparates estos días.

Aún no han empezado a tomar nota de todos los pedidos, pero dice que "siempre hemos tenido una gran acogida por parte de los clientes, ya que es un dulce que se puede adaptar a lo que la gente esté dispuesta a gastar". En La Colosal cuentan con cinco tamaños y cada uno los decora "con un montón de adornos que tenemos". Entre ellos, tiene "cucuruchos de lentejuelas, pollitos o conejos. También se les puede añadir helado, chocolate o bombones de Pascua con temática futbolera", enumera. Pero lo importante de este dulce tan característico de la ciudad, sostiene, es que "es un tesoro que tenemos en Avilés y merece la pena continuar con él año tras año". Y de la forma que sea, pues "quien no lo compra, lo hace en casa".

Adornos y figuras de chocolate para el bollo de Pascua de La Colosal. / Mara Villamuza / LNE

En la confitería Grao de Sabugo, su propietaria, Paula Menéndez, cuenta que "trabajamos el mantecado durante todo el año, ya que la gente lo demanda en cualquier época". En esta semana que entra, "ya comenzaremos con las figuras de chocolate para que padrinos y abuelos puedan ver lo que hay", afirma. "Ya se va notando el interés de la gente por el bollo de Pascua", pues "la gente quiere calidad y por eso acuden a nuestros negocios y repiten", asegura.

El año pasado "estuvimos desbordados, teníamos pedidos de muchos puntos de Asturias y muchos envíos", sostiene Menéndez. Para esta edición esperan "un aumento del 50% en los encargos, ya que la gente valora cada vez más la tradición".

Si algo destaca de los mantecados de Avilés es "su decoración especial con mucho colorido, bombones, chuches e incluso plumas". Esos son los adornos que tendrán en su confitería, con su "producto 100% artesano, algo que a la gente le atrae mucho".

Rosa García es la gerente de la confirtería La Casería y empezará a apuntar encargos "en el momento en el que se pasen por aquí y me lo pidan". Piensa que el volumen de pedidos "depende mucho del tiempo que haga y de la cantidad de turistas que haya por la ciudad". Sin embargo, su esperanza es que "siempre la venta tire hacia arriba, ya que nuestros mantecados tienen ingredientes buenos y naturales, nada artificial". Asimismo, destaca que su producto "está todo hecho en el momento, en un sitio pequeño y con mucho cariño", teniendo "los mejores bollos de Pascua del mundo decorado con unos bombones también deliciosos" que están listos para degustar en el momento.