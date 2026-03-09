Avilés homenajeará a la leyenda del fútbol Marcelo Campanal con una escultura el próximo 6 de junio: "Es para hacer justicia y honrar su recuerdo"

"Marcelo Campanal es una verdadera leyenda de los asturianos y del fútbol avilesino. Poder hacerle un homenaje en su ciudad, es de justicia", explica su hijo, el mayor, cuyo nombre es el mismo que su padre. Con una escultura hecha por el artista Favila, "quedará su figura para la historia aquí en Avilés, alguien que para nosotros, cuando éramos chiquillos, era nuestro ídolo", cuenta su amigo Ataúlfo Fernández "Tofi".

Y es que, en principio, "si no hay ninguna novedad, será el 6 de junio, aunque la hora aún está por definir", asegura "Tofi". "Tenemos pensado que vengan de Sevilla, ya que Marcelo estuvo muchos años allí, de La Coruña y, por supuesto de todos los equipos asturianos", cuenta, a lo que su otro compañero, Miguel Fernández "Trubia", añade que "ya estamos en comunicación con todos y vendrán tanto de occidente como de oriente". La intención es que el acto reúna a representantes de distintos clubes, antiguos compañeros y aficionados que quieran rendir homenaje a una figura que dejó una profunda huella en el fútbol.

Contar con un homenaje así "supone todo un orgullo para la familia, lo que pasa es que a él le hubiese gustado que fuese en vida y así haberlo visto", cuenta su hijo Marcelino. Después de reunirse con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, explica que "casi seguro que sí podremos celebrarlo sin ningún problema para los que vienen de fuera, solo falta terminar la obra".

El día de la inauguración de la estatua, que se colocará al lado del estadio, "se supone que haremos un pequeño acto antes, donde los clubs que quieran participar podrán dar un pequeño discurso, la familia también dedicaremos unas palabras" afirma Marcelino Campanal. Y aunque "ya llevamos años con el tema, y en realidad nos dijera que después de muerto no quería nada, ya todo se está preparando y esperamos que esta sea la definitiva".

Campanal está considerado un mito del deporte asturiano, que logró hacerse un gran palmarés, tanto en el fútbol (jugó 17 temporadas en Primera División) como en el atletismo. El edificio en el que vivió los últimos años de su vida junto a su mujer albergaba en otro tiempo el negocio familiar, el restaurante Casa Campanal. Su infancia fue más de hacer deporte y de ir al cine que de acercarse hasta la escuela de don Floro o al colegio San Fernando. Quienes compartieron con él aquella etapa le recuerdan como niño "muy travieso". Fue ya en su etapa adulta uno de los cuatro únicos jugadores que vistieron más de 400 veces la camiseta del Sevilla, 11 veces internacional, portando en tres de ellas el brazalete de capitán y, tras su retirada, logró más de 100 oros en los Campeonatos de España de veteranos, en las pruebas de salto de longitud, de altura, triple salto, 110 y 200 metros vallas y lanzamiento de peso y de disco. Falleció el 25 de mayo de 2020. Desde entonces sus amigos pelean para darle un espacio simbólico en la ciudad que le vio crecer.