Ayuntamiento de Castrillón y la propiedad de la escuela de surf que arrasó el fuego en Salinas consensuarán la reconstrucción
"Volveremos más fuertes, unidos y más Alamar que nunca", prometen los dueños del negocio
El Ayuntamiento de Castrillón y la propiedad de la escuela de surf consensuarán la reconstrucción del inmueble que ardió en la madrugada del pasado viernes. Se trata de un edificio catalogado por lo que se velará para que la futura reconstrucción respete el grado de protección esta casona de principios del siglo XX.
El concejal de Urbanismo, Ignacio Menéndez, señaló en declaraciones a TPA que desde el Consistorio tratarán de "favorecer la rehabilitación cuando ellos dispongan o estén dispuestos a proceder" y, por parte del gobierno local, velarán tanto por la seguridad de los trabajos como por "proteger las características de ese inmueble como bien catalogado que es".
La reunión prevista entre el ayuntamiento de Castrillón y la propiedad de la escuela de surf Alamar, calcinada tras sufrir un incendio el pasado viernes, se celebrará finalmente este martes para abordar cómo se afrontará esa reconstrucción del inmueble.
Agradecimiento de la propiedad
Los propietarios del negocio que quedó gravemente dañado por el fuego de la pasada semana han querido agradecer "tantas y tan sentidas muestras de cariño de los últimos días" ante una situación "tan inesperada y desgarradora que nos está tocando sufrir". Si bien el incendio se llevó por delante parte de la que era su casa, la de la escuela de surf Alamar, subrayan que la "comunidad firme, solidaria y arraigada" que habían creado "nunca podrá derribarse". Y prometen: "Volveremos más fuertes, unidos y más Alamar que nunca".
